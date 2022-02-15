«الإحصاء»: 2.9 مليون مولود زيادة في عدد سكان مصر خلال عامين

ارتفع عدد السكان، اليوم الثلاثاء إلى 102 مليون و979 ألفا و398 نسمة، في جميع محافظات مصر، بزيادة تقارب ثلاثة ملايين نسمة، مقارنة بالعامين الماضيين، وفقًا للساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وجاء ذلك بعد مرور عامين ميلاديين كاملين، على وصول عدد سكان مصر، إلى 100 مليون نسمة بالداخل، بحسب ما أعلن اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مؤتمر صحفي يوم 11 فبراير 2020.

القاهرة أعلى محافظات مصر سكانًا

ورصدت الساعة السكانية، عدد سكان محافظات الجمهورية، اليوم الثلاثاء، معلنة أن عدد سكان القاهرة بلغ نحو 10 ملايين و102 ألف و630 نسمة، لتستمر العاصمة في تصدر مشهد أكثر المحافظات ارتفاعًا في عدد السكان والتربع على قائمة 27 محافظة على مستوى الجمهورية.

كما رصدت الساعة السكانية إجمالي أعداد سكان، محافظات الجيزة، التي وصلت إلى 9 ملايين و332 ألفا و828 نسمة، لتحتل المركز الثاني، ثم جاءت في المركز الثالث محافظة الشرقية، التي بلغ عدد سكانها 7 ملايين و757 ألفا و783 نسمة.

ارتفاع عدد سكان الدقهلية إلى 6 ملايين 941 ألفا و793 نسمة

بينما بلغ عدد سكان محافظة الدقهلية، نحو 6 ملايين و941 ألفا و793 نسمة، ووصل عدد سكان محافظة البحيرة، إلى 6 ملايين و739 ألفا و601 نسمة، وسجلت محافظة المنيا نحو 6 ملايين و147 ألفا و528 نسمة، والقليوبية ارتفع عدد سكانها إلى 6 ملايين و30 ألفا و179 نسمة.

فيما سجلت محافظة الإسكندرية، نحو 5 ملايين و471 ألفًا و818 نسمة، وسوهاج سجلت نحو 5 ملايين و471 ألفا و334 نسمة، بينما بلغ عدد سكان محافظة الغربية، نحو 5 ملايين و564 ألفا و533 نسمة.

الجدير بالذكر، أن الساعة السكانية الإلكترونية، مرتبطة بشبكة عنكبوتية مع وزارة الصحة والسكان، ليتم إدخال بيانات أعداد المواليد والوفيات لحظيا طوال الـ24 ساعة.