عدد سكان مصر اليوم.. 60 ألف مولود جديد بعد مرور أول أسبوعين في 2022

أعلنت الساعة السكانية الإلكترونية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد سكان مصر شهد زيادة ملحوظة خلال أسبوع، حيث وصل إجمالي عدد سكان مصر، بجميع محافظات الجمهورية إلى 102 مليون و877 ألفًا و901 نسمة وذلك عن اليوم السبت 15 يناير 2022، مقابل 102 مليون و849 ألفا و830 نسمة، يوم السبت الماضي 8 يناير 2022، وبزيادة بلغت 60 ألف مولود جديد تقريبا بعد أسبوعين من بداية العام الجديد 2022، حيث بلغ عدد السكان مع أول يوم في العام الجديد نحو 102 مليون و817 ألفا و799 نسمة، يوم السبت 1 يناير 2022.

10.1 مليون عدد سكان القاهرة بعد أول أسبوعين في 2022

وجاء عدد سكان مصر اليوم السبت 15 يناير 2022 ، وبعد مرور أسبوعين من بداية العام الجديد ، في محافظات مصر على النحو التالي :

القاهرة: عدد سكانها 10 ملايين و100 ألف و8 نسمات.

الجيزة: عدد سكانها 9 ملايين و325 ألفا و934 نسمة.

الشرقية: عدد سكانها 7 ملايين و750 ألفا و397 نسمة.

الدقهلية: عدد سكانها 6 ملايين و936 ألفا و329 نسمة.

البحيرة: عدد سكانها 6 ملايين و732 ألفا و423 نسمة.

المنيا: عدد سكانها 6 ملايين و136 ألفا و988 نسمة.

القليوبية: عدد سكانها 6 ملايين و25 ألفا و871 نسمة.

سوهاج: عدد سكانها 5ملايين و554 ألفا و933 نسمة.

الإسكندرية: عدد سكانها 5 ملايين و496 الفا و840 نسمة.

- الغربية: عدد سكانها 5 ملايين و345 ألفا و625 نسمة.

عمرو حسن يوضح الأسر الأقل فقرا

من جانبه أكد الدكتور عمرو حسن ، الخبير السكاني، الرئيس السابق للمجلس القومي للسكان، أن نسبة الفقر تزيد مع زيادة حجم أفراد الأسر، لافتا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن نتائج بحث الدخل والإنفاق التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في ديسمبر 2020، تجري كل عامين، وأن 7.5 % فقط من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها أقل من 4 أفراد هم من الفقراء، بينما تزيد تلك النسبة إلى 48.1 % للأفراد الذين يقيمون في أسر بها من 6 الى 7 أفراد.

وأضاف حسن أنه وفقا لنتائج بحث الدخل والإنفاق الاخير لجهاز الإحصاء، فإن 80.6 % من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها 10 أفراد أو أكثر يعانون من الفقر.

وشدد على أن الفقر إذا كان نتيجة زيادة عدد السكان فإنه أيضا سببا لزيادة السكان، قائلا: «نحن أمام خيارين إما تنظيم الإنجاب أو زيادة الفقر والجوع والأمية».