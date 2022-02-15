أحمد فلوكس يدافع عن والده ويحذر هؤلاء: «اللي هلمحه همرجحه»

تصدر الفنان فاروق فلوكس تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تصريحه الذي أشار فيه إلى أن مهنة التمثيل لا يمكن الاعتماد عليها، قائلًا: «لولا معاشه كمهندس كان زمانه بيشحت»، إذ أثارت تلك الجملة الجدل خلال الساعات الماضية.

أحمد فلوكس يوضح القصد من تصريح والده

وخرج الفنان أحمد فلوكس عن صمته بعد الضجة التي أثارتها جملة والده عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية المختلفة، وقال «فلوكس» خلال فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»، حيث قال: «والدي ربنا يديله الصحة لما كان مع الإعلامية لميس الحديدي بيشرح أنه عايش على معاشه كمهندس وإنه لو كان معتمد على الفن كان زمانه بيشحت، رسالة واضحة أن الفن شيء لا يعتمد عليه».

فلوكس: «خليتوا القارئ يحس إن والدي بيشحت»

وأضاف مستنكرًا: «فييجي مجموعة من المضللين الكدابين، وعاملين مانشتات تخلي اللي يقرأ يحس إن فاروق فلوكس قاعد بالعصاية ودام الباب بيشحت، وإن ابنه رميه، طبعا أنا بدي عذر لأن الحقيقة إن 90% من الناس اللي بتكتب مش خريجي صحافة وميعرفوش أساسا التعبيرات اللغوية معناها إي ودا طبيعي، وبيجري ورا التريند، زيه زي اللي بيجري ورا جيبة عريانة مش عارف هيلاقي إي تحت الجيبة، وطبعا النتيجة نزل على أغلب المواقع إنه مش لاقي ياكل وابنه رميه».

رسالة من أحمد فلوكس: اتقوا الله

وأوضح أحمد فلوكس أن تلك المعلومات ليست صحيحة، موضحا: «الموضوع مكنش كدا، والدي قدم رسالة إنه لولا شهادة الهندسة وامتهانه تلك المهنة، كان امتهانه لمهنة التمثيل هيتبهدل فيها».

وتابع: « وخلال الحوار أيضا والدي قال إنه لسانه مبيعرفش يسكت عن الحق، فقام الناس في الإعلام اللي مش عارف الحقيقة هم خريجين إعلام أزاي مانا خريج إعلام، مشوفتش اللي بيقولوه دا، طلعوا قالوا لساني متبري مني اتقوا الله عشان بعد كدا اللي هلمحه همرجحه اتقوا الله إحنا أسرة محترمة».