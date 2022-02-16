حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 16-2-2022 مهنيا وعاطفيا.. كن حذرا

ينتمي العديد من المشاهير إلى برج العذراء؛ أبرزهم الفنان والمطرب الكبير كاظم الساهر، والفنان عادل إمام، والمطرب هشام عباس، والمطرب الإماراتي حسين الجسمي، والفنان السوري باسل خياط، والمطربة الراحلة ذكرى، والإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، والفنانة الأمريكية سلمى حايك، ومطرب البوب الراحل مايكل جاسكون، وملكة بريطانيا الحالية الملكة إليزابيث الأولى.

حظك اليوم مولود برج العذراء مهنيا

عليك أن تتوخى الحذر اليوم، حيث ينصحك الفلك بأن تتروى وتحترس وتدرس الأمور أولا، والتزم السرية والكتمان ولا تعلن عن خططك وتجنب الفخر بإنجازاتك.

حظك اليوم مولود برج العذراء عاطفيا

يقول الفلك إن حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي، يكون جيدا، وعليك الاهتمام فيه بصحتك جيدا، كما أن وجود القمر المكتمل في منزلك الثاني عشر يحتم عليك أن تتحرك بحذر، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية وتفاصيلها.

صفات برج العذراء

هناك العديد من الصفات التي يمتلكها مواليد برج العذراء وهي صدقهم وحبهم للعمل، وقدرتهم العالية على تحمل التعب والإرهاق والضغوط، وهم أشخاص مرنون في المعاملة ويتفاهمون مع من حولهم بشكل جيد، ويحبون البساطة في المعاملة والدقة أيضا، وهو شخص وفي لا يخذل الآخرين أبدا ولا يتوانى عن مساعدة من يطلب منه أمر ما، فهو مخلص لمن هم حوله.

مواليد برج العذراء يعشقون النظام ولا يتهاونون في ذلك فهم يحبون المكان المرتب والمنظم، ويكرهون الفوضى أكثر من أي شيء آخر في حياتهم، كما أنهم يميلون إلى الابتعاد عن الناس والعلاقات الاجتماعية والوحدة، بسبب شعوره بعدم الارتياح، بالإضافة إلى أنه لا يثق بالناس بسرعة، كما أنه لا يستسلم للأوهام والأحلام، ويحاول باستمرار إيجاد الخير في الناس، ويمنحهم الوقت الكافي لإصلاح تصرفاتهم إذا لزم الأمر، يمتلك حس المسؤولية العالي، فهو يعتمد بنسبة عالية على ذاته، ويحب إنجاز أموره بنفسه، ويرغب بتعلّم الكثير من الأمور الجديدة، وتعزيز المخزون المعرفي، وفائه الكبير يجعل الآخرين يستطيعون الثقة به ويكونوا مطمئنين، فهو لا يحب خذلان أي أحد في أي وقت وزمان ومكان، بل يريد أن يعلم الجميع بأنه موجود دائماً لمساعدتهم بغض النظر عن السبب وبدون أغراض.