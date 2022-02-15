حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 15-2-2022 مهنيا وعاطفيا

يمتلك مواليد برج العقرب العديد من الصفات أبرزها التركيز الشديد، فهم إذا وضعوا أمرا في رأسهم لا يتوانون عن دراسته والوصول إلى نتيجة والتوصل إلى حل إذا كانت هناك مشكلة، ولا يسمحون لشيء بأن يشتت انتباههم عما يريدونه ويسعون إليه، فعقولهم لا تنام مما يشكل إزعاجا بالنسبة للكثيرين منهم والمعاناة، كما يتمتعون بالشجاعة فلا يخشون أبدا التحديات التي تواجههم، كما يعرف عنهم الإخلاص والولاء ويصونون الأمانة، كما أنهم أشخاص طموحون جدا ويسعون لتحقيق نجاحات مختلفة في أي مجال يدخلونه.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

يخبرك علم الفلك والأبراج اليوم، أن تتمسك بمبادئك ولا تستسلم لليأس، حتى تحقق نجاحات في عملك حيث إن القمر في وضع معاكس.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

تقول عبير فؤاد خبيرة الأبراج والفلك في تصريحاتها لـ«الوطن»، إن حظك اليوم لمواليد برج العقرب على المستوى العاطفي، يحتم عليه أن يدرسوا الآراء والاقتراحات التي تقدم لهم جيدا كي تتخذ قرارات سليمة وتعكس ثمارها في علاقاتهم مع المحيطين بهم.

علاقة مواليد برج العقرب مع العائلة

العائلة عند مواليد برج العقرب، شيء مقدس، ومهم جدا بالنسبة لهم، فهم ملتزمون بها ويقدرون المسئولية ويحاولون بذل كل جهدهم لتلبية طلباتهم في كل وقت وزمان، كما يصل الاهتمام بها إلى درجة المبالغة.

كما أنهم لا يملون أبدًا من الجلوس مع العائلة وزيارتها إذا كان الشخص متزوجا أو يعيش في منزل آخر، ويحب التواصل مع معظم أفراد عائلته وأشقائه، كما أنه يكوّن صداقات مع العائلة تتسم بأنها متينة جداً وقوية، ودائما ما يكونوا مخلصين وصادقين جداً معهم ولا ينافقون أو يزيفون صداقاتهم مع الآخرين، وقادرين على إدخال السرور والمتعة والقيمة إلى حياة أصدقائهم، ومن أجل كسب مواليد برج العقرب عليك أن تكون صادقا ومخلصا فقط، وقتها تستطيع أن تؤخذ منه ما تريد وتجد صديقا مخلصا وفيا جيدا أمامك.

العمل عند برج العقرب

يميل أصحاب برج العقرب للوظائف التنافسية ويحبون أن يكونوا في أدوار القيادة، كما أنهم لا يحتاجون لبذل مجهود ليصبحوا قادة نظرا لابتكارهم وتميزهم الملحوظ، كما أنّهم لا يخافون من التحدّث إلى مدرائهم، فيما يمكن أن يعترضون عليه في العمل وما يمكن أن يقدموه من اقتراحات أو أشياء لا تعجبهم ويجب تغييرها في محل العمل.