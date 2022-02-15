حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 15-02-2022 مهنيا وعاطفيا

من أكبر عيوب مواليد العذراء، أن لديهم حساسية شديدة، كما أنهم يتأثرون من أقل المواقف والأحداث، لذلك فأن الكثيرين يجدون صعوبة في التعامل مع أصحاب هذا البرج، كما أنه يعاني من التصرفات السلبية تجاه الأشخاص الذين لا يثقون به، كما أنهم شخصيات مزاجية تتغير حالتهم بين اللحظة والأخرى، فضلًا عن أنهم في مواقف كثيرة يتعاملون بالمشاعر وليس بالمنطق أو العقل، مما يجعلهم يخسرون الكثير بين الزملاء.

صفات مواليد برج العذراء

من أفضل صفات برج العذراء هي النبل والعطاء، فهو لا يبخل على الآخرين بأي نوع سواء مادي أو معنوي، كما انهم يتمتعون بإحساس مرتفع، فهم يحاولون كثيرًا إظهار مشاعر الود مع الآخرين، وهو قادر على اكتساب ثقة الأصدقاء، كما أنهم مخلصون دائمًا لمن يحبون، والتمسك بمن يحبهم لأقصي درجة.

وللمتابعين والمهتمين، يستعرض بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية، حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفق توقعات الفلك لخبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

وتحذر عبير فؤاد خبيرة الأبراج مواليد برج العذراء اليوم، حيث إن هناك تنافر بين القمر مع زحل في منزلي الصحة ومن المناسب اليوم أن تكون أكثر عناية بصحتك وسلامتك وعليك بتنظيم جهودك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

بينما على المستوى العاطفي، يكون القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل للعزلة وللتأمل وينفعك عدم إعلان أفكارك وأخبارك.

مشاهير برج العذراء

ومن أكثر المشاهير الذين أثروا في العالم ومن مواليد برج العذراء، زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، السيدة جيهان السادات، الفنانة عبلة كامل، الفنان إسماعيل ياسين، عزت العلايلي، الفنانة الهندية كارينا كابور، والفنان الهندي أكشاي كومار، الفنان سامي مغاروي، الفنانة ريهام عبد الغفور، الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، رانيا فريد شوقي، هاني عادل، الفنان العالمي كولين فيرث.