حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 15-2-2022 مهنيا وعاطفيا

ينتمي العديد من المشاهير لبرج القوس، أبرزهم الروائي والكاتب نجيب محفوظ، المطربة ماجدة الرومي، الفنان اللبناني عاصي الحلاني، ماجدة زكي، الفنان بسمة، الفنانة نجلاء فتحي، الفنانة ميرفت أمين، الفنان العالمي براد بيت، الفنانة لبلبة، ومحرر المرأة الأول قاسم أمين.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

يبدو أن اليوم جيدا لمواليد برج القوس على المستوى المهني، فوجود القمر في منزلك اليوم، يدفعك نحو المغامرة، ويمكنك أن تخطط لسفر، إذ أن القمر في منزل الحظ.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

حظك اليوم لمواليد هذا البرج على المستوى العاطفي، يبشرك بأخبار سارة، كما أن اليوم مميز لقضاء وقت ممتع مع الأحباء، وإذا كنت خاليا الوقت مناسب للارتباط.

الصداقة والعائلة عند برج القوس

مواليد برج القوس، أشخاص اجتماعيون، ويسعون إلى اكتساب الكثير من الصداقات وينجحون في ذلك بسهولة ودون مجهود، إذ يمتلكون حسّ الفكاهة، ما يجعل قعدتهم مميزة وتضفي أجواء من المرح على قلوب من حولهم، لذا يفضلون الجلوس معه كثيرا في معظم الأوقات، وهم أشخاص يحبون السفر والانطلاق.

لذا يشجعون أصدقائهم دائما على الانطلاق والسفر، وزيارة مختلف الأماكن، والتطلع إلى معرفة دول وبلاد جديدة، لم يذهبوا إليها من قبل، ودائما ما يحبون التطلع إلى معرفة ثقافات مختلفة أخرى، ويعرف عنهم أنهم أصدقاء مخلصون، فامتلاك صديقا من برج القوس، يعني امتلاك صديقا وفيا، لا يمكن أن يخذلك، ويبذل قصارى جهده لمساعدتك وإسعادك، وعلى مستوى العائلة، فهم يحبون جو العائلة، التي تأخذ مساحة كبيرة في دائرة حياتهم، فهم يميلون إلى قضاء أوقات ممتعة معهم.

عيوب برج القوس

هناك بعض العيوب التي يمتلكها مواليد برج القوس، فهم لا يحبون الانتظار كثيرا، ويعرف عنهم أنهم لا يمتلكون صبرا لحدوث الأشياء، أو انتظار النتائج، لذا يتوترون كثيرا في مختلف المواقف، ما يؤدي في بعض الأحيان، إلى التهوّر، وحدوث بعض الفوضى في حياتهم، كما أنهم يمكن أن يعطوا وعود لا يستطيعون الوفاء بها، كما أنّهم غير دبلوماسيين في تعاملهم مع الناس، ويتفوّهون بصراحةٍ مطلقة، قد تجرح من يتكلّمون معهم دون قصدٍ منهم.