صحيفة: واشنطن شكلت مجموعة خبراء لصياغة رد على غزو روسيا لأوكرانيا

أكدت صحيفة «واشنطن بوست»، الأمريكية، أمس الإثنين، تشكيل مجموعة خبراء ميدانية بالرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، في نوفمبر الماضي لصياغة رد أمريكي على غزو روسيا لأوكرانيا.

وضمت المجموعة خبراء من وزارات الخارجية والدفاع والطاقة والمالية والأمن الداخلي، وكذلك من الاستخبارات وغيرها، فيما قالت «واشنطن بوست»، إنّ المجموعة، ناقشت، أمن السفارة الأمريكية في كييف، وطرق حل مشكلة اللاجئين الأوكرانيين، وفرض عقوبات محددة ضد روسيا، ومكافحة الهجمات السيبرانية.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أنّ واشنطن اقترحت تقديم ضمانات ديون سيادية لأوكرانيا تصل قيمتها إلى مليار دولار، وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في بيان أمس، الإثنين، إنّ الهدف يتمثل في دعم برنامج كييف للإصلاحات الاقتصادية ومواصلة التعاون مع صندوق النقد الدولي.

اليوم.. «الدوما» الروسي يبحث توجيه طلب لبوتين للاعتراف باستقلال «دونيتسك ولوجانسك»

ويبحث «مجلس الدوما»، الروسي، اليوم الثلاثاء، توجيه طلب لـ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الأوكرانيتين، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز»، الإخبارية.

وقال رئيس «الدوما»، فلاديمير فولودين، إنّ المجلس سيطرح قضية إرسال الطلب إلى الرئيس خلال التصويت وسيتبنى مجلس الدوما نسخة القرار الذي سيحصد أكبر عدد من الأصوات.

بدوره، قال المتحدث الصحفي باسم «الكرملين»، دميتري بيسكوف، إنّ الرئيس فلاديمير بوتين مستعد للتفاوض حول أوكرانيا، التي ليست إلا جزءا من المشكلة مع واشنطن وحلف شمال الأطلسي «الناتو»، فيما أضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية «ماريا زاخاروفا»، أن مطالبة الرئيس الأوكراني فولوديمر زيلينسكي، المسؤولين الفارين خوفا من الغزو الروسي بالعودة، تُظهر أنّ واشنطن ليست صديقة كييف، وإنما العدو الحقيقي لها.

«زاخاروفا»: المروجون لنية موسكو اجتياح أوكرانيا مجانين

وأشارت «زاخاروفا»، إلى أن من يروجون لنية بلادها اجتياح أوكرانيا، مجانين وبلا أخلاق، فيما قال النائب الأول لممثل روسيا الدائم بالأمم المتحدة، «دميتري بوليانسكي»، في حديث مع قناة «تشانل 4»، التلفزيونية البريطانية إنه لا يوجد لدى بلاده أي سبب يدفعها لغزو أوكرانيا في 16 فبراير الجاري، فيما وصف السفير الروسي لدى كندا «أوليج ستيبانوف»، قرار «أوتاوا»، بتزويد أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة بغير المقبول ولن يسهم إلا في تصعيد النزاع.

وكانت وزارة الدفاع الكندية، أعلنت أمس الإثنين، أن «أوتاوا» ستسلم أوكرانيا بنادق ورشاشات ومسدسات و1.5 مليون طلقة ذخيرة وسط التوترات القائمة حاليا.

وفي سياق متصل، دعت منظمة الأمم المتحدة، إلى وقف التصعيد في أوكرانيا وبذل الجهود من أجل السلام، وقال الأمين العام للمنظمة، «أنطونيو جوتيريش»، في بيان أمس الإثنين، إنّ الوقت حان للانفراج ووقف التصعيد.