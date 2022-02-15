تفاصيل سحب روسيا لقواتها من حدود أوكرانيا.. و«كييف»: سنصدق عندما نرى

فى خطوة مفاجئة لكافة التوقعات، أعلنت الرئاسة الروسية، بدء سحب جزء من قواتها المنتشرة على الحدود مع أوكرانيا، الأمر الذي يتناقش مع التوقعات بشن غزو روسي على أوكرانيا، وتقارير أمريكية تؤكد عزم روسيا شن عملية عسكرية وإعلان الرئيس الأوكراني، أن التقارير تشير إلى شن حرب على بلاده غدا الأربعاء.

وأعلنت الرئاسة الروسية «الكرملين»، بدء سحب جزء من القوات الروسية المنتشرة على الحدود مع أوكرانيا، مشددة فى الوقت ذاته على أن روسيا ستواصل تحريك جنودها في أنحاء البلاد كما تراه مناسبا.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين «دميتري بيسكوف»: «قلنا دائما إنه بعد انتهاء التدريبات سيعود الجنود إلى قواعدهم الدائمة، ما من جديد هنا، إنها عملية عادية».

تفاصيل سحب روسيا لقواتها على حدود أوكرانيا

ولم يتضح موقع انتشار القوات التي قالت وزارة الدفاع الروسية إنها قررت انسحابها، أو عدد القوات التي ستغادر، ما يزيد من صعوبة تقدير أهمية تلك الخطوة، وفي الوقت ذاته، فإن خطوة الانسحاب تعطي بارقة أمل في أن الكرملين ربما لا يخطط لغزو أوكرانيا قريبا، رغم عدم ذكر تفاصيل بشأن الانسحاب.

وجاء الإعلان بعد يوم من إشارة وزير الخارجية الروسي «سيرجي لافروف»، إلى أن بلاده مستعدة لمواصلة مباحثات المظالم الأمنية التي أدت إلى الأزمة الأوكرانية، في تغيير لنبرة التصعيد بشأن غزو أوكرانيا بعد أسابيع من التوتر.

فيما واصل المسؤولون الغربيون التحذير من حدوث غزو في أي لحظة، وقالوا إنّ بعض القوات والمعدات العسكرية الروسية تتحرك نحو الحدود.

أوكرانيا تعلق على القرار الروسي

وعلق وزير الخارجية الأوكراني «دميترو كوليبا»، على الإعلان الروسي بسحب بعض القوات من على حدود أوكرانيا، قائلا: «روسيا تدلي بتصريحات متباينة باستمرار، لهذا السبب لدينا قاعدة: لن نصدق عندما نسمع، سنصدق عندما نرى، عندما نرى القوات تنسحب، سنصدق بأن التصعيد توقف».