تميم بدوي يطرح أغنية جديدة بعنوان «أوعديني» بعد نجاح «يامن هواه أعزه»

طرح الفنان تميم بدوي، أغنية جديدة تحمل اسم «أوعديني»، عبر منصة «أنغامي»، التي لاقت استحسانًا كبيرًا من الجمهور، الذي كان ينتظرها بعد نجاح أغنيته السابقة «يامن هوه أعزه وأذلني».

كلمات أغنية «أوعديني»

وتقول كلمات أغنية أوعديني للفنان تميم بدوي:

سلفيني باقي عمرك وأوعديني نكون صحاب

وأوعديني مهما نكبر تفضل الضحكة شباب

وأوعديني مهما نزعل أو تكون بينا مشاكل

أن أنا مش هقضي ليلة وفيه ما بينا شبه باب

أوعديني لما أعجز وأبقى صعب أقوم أغير

إني هفضل جوا عينك شاب أو عيل صغير

وإن مهما الناس شافوني شِبت أو راحت عليا

تفضلي قلبي اللي نابض، تبقي دايما نور عينيا

صدقيني لما أقولك إني جاهل طول حياتي

وأن أنا ماعرفش حاجة من اللي فات من ذكرياتي

وإني فوقت ف لحظة واحدة ولما شوفتك قلبي طب

وإني بس ساعتها عارف إن أنا فعلا بحب

أوعديني تبقي حضن ف ليلة برد أتدفى فيه

وأوعديني تبقي حب ف دنيا صعبة استقوى بيه

وأوعدك إني أبقى قلب بس مفتاحه معاكِ

مستحيل غيرك تشوفه وتدخله وتضحك عليه

معلومات عن الأغنية

أغنية أوعديني من كلمات وألحان محمود إبراهيم، وتوالت عليها التعليقات عليه من الجمهور، حيث كتب أحدهم: «الله على الإحساس»، وتعليق آخر قال: «جميل ماشاء الله»، وتعليق آخر قال: «قول ياتيمو ياعالمي».

آخر أعمال تميم بدوي

يذكر أن آخر أعمال الفنان تميم بدوي أغنية «يا من هواه أعزه وأذلني»، وهي من كلمات الإمام سعيد بن أحمد بن سعيد البوسعيدي، سُلطان عُمان، وحققت نجاحاً كبيرًا.