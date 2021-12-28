رامي جمال يعتزل السوشيال ميديا.. وهذه هي الأسباب

أعلن الفنان رامي جمال اعتزاله مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة المقبلة، بسبب انشغاله في التحضير لأعماله القادمة، وذلك خلال حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام».

رامي جمال لجمهوره: هغيب عنكم شوية

ونشر رامي جمال عدد من الصور له، وعلق عليها موجهًا كلامه إلى جمهوره قائلًا: «الفتره الجايه ممكن أغيب عنكم على السوشيال ميديا شويه بفكر آخد إجازه منها شويه علشان عندي شويه شغل محتاجين تركيز ووعد إن شاء الله مش هغيب كتير علشان بتوحشوني».

«في غمضة عين» تقترب من 2 مليون مشاهدة

وفي سياق آخر طرح «جمال» خلال الأيام الماضية أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان «في غمضة عين» عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، والتي اقتربت من تحقيق 2 مليون مشاهدة خلال أيام فقط من طرحها.

وتعد تلك الأغنية هي الأغنية الثامنة من ألبومه «ولسه» الذي يقوم بطرح أغانيه بشكل متتابع على مدار العام، والأغنية من كلمات محمد نصار، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عبدالسلام، وإنتاج «نجوم ريكوردز».

أغاني ألبوم «ولسه» لرامي جمال

وطرح رامي جمال مؤخراً عدة أغنيات من ألبومه «ولسه»، مثل أغنية «لسه الكلام زعلان» من ألحانه، وكلمات جمال الخولي، وتوزيع أحمد إبراهيم، فضلا عن أغنية «خليكي»، من كلمات الشاعر أحمد تبارك، وألحان غريب، وتوزيع سام، وميكساج وماستر ماهر صلاح.

كما طرح الفنان أغنية «قلة الإحساس»، من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع وميكساج وسام عبد المنعم، وأغنية «كنا ممكن نتفق»، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل.