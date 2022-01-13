رامي جمال يطلق أحدث أغانيه «مش حابب» من ألبوم «ولسه»

أطلق رامي جمال أحدث أغانيه، منذ قليل، على منصة «يوتيوب»، تحت اسم «مش حابب»، من ألبومه الأخير «ولسه»، وما زال يستكمل استعدادته لطرح أغاني الألبوم كاملة.

وتعاون المطرب رامي جمال، بأغنيته الجديدة «مش حابب»، مع الشاعر محمد أبونعمة، والموزع الموسيقي كريم عبدالوهاب، الذي قام أيضا بالميكساج، والأغنية من إنتاج «نجوم ريكوردز»، ولحن الأول الأغنية.

«الجو جامد» في العام الجديد

وقد بدء رامي جمال، استقبال العام الجديد، بأغنية «الجو جامد»، وهي التي تعد من ألبومه الأخير «ولسه»، ومن كلمات إيهاب عبد العظيم وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع توما ومن إنتاج «نجوم ريكوردز».

كما طرح رامى جمال، الأسبوع الماضي، أغنية أخرى تحت اسم «في غمضة عين»، عبر منصة «يوتيوب»، من كلمات محمد نصار، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عبدالسلام، وإنتاج «نجوم ريكوردز»، والتي تعد الأغنية الثامنة من نفس الألبوم.

طرح أغنيات من «ولسه»

بجانب طرحه عدة أغنيات مثل «لسه الكلام زعلان»، من ألحانه وكلمات جمال الخولي وتوزيع أحمد ابراهيم، وأغنية «خليكي»، تعاون فيها مع الشاعر أحمد تبارك، وألحان غريب، وتوزيع سام، وميكساج وماستر ماهر صلاح.

الأغنية الخامسة بعنوان «كنا ممكن نتفق»، من ألبومه (ولسه)، وهى من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل، وأغنية (قلة الإحساس)، من كلمات جمال الخولي، وألحان رامى جمال، وتوزيع وميكساج وسام عبد المنعم.

ومن الأغاني السابقة التى تم طرحها أغنية «دقيقة واحدة» من كلمات رفيق نجيب، وألحان ياسر نور، وتوزيع موسيقي وميكساج وماستر وسام عبد المنعم، و(مبتكبريش) من كلمات أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع نادر حمدي، وأغنية «ولسه» من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.

يذكر أن هذا التعاون الرابع بين رامي جمال و(نجوم ريكوردز): فقد قدم 4 ألبومات من قبل من إنتاجهم، وهم «ملناش إلا بعض»، و«فترة مش سهلة»، و«ليالينا»، و«أنا لوحدي».