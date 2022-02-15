«التضامن»: إنشاء مركز لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة في القليوبية

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة لا تعمل بأيديها مباشرة، ولكن من خلال الشركاء من المجتمع المدني في تدريب وإسناد المشروعات، وفي مجال الرعاية والتمكين الاقتصادي، والأسر المنتجة ومراكز التأهيل، لافتة إلى أنه يجري التدقيق في اختيار الشركاء الأكفأ بشدة والقادرون على إدارة الأنشطة بكفاءة وجودة عالية، لتقديم خدمات تليق بالمواطن المصري، وبالحياة الكريمة التي نسعى إليها.

الجمعية الشرعية تساعد التضامن في التعرف على الأسر الفقيرة

وأوضحت «القباج»، أن الجمعية الشرعية تساعد الوزارة في تقصي الأسر الفقيرة، حتى تذهب الموارد إلى مستحقيها، من خلال البيانات التي تحصل عليها الوزارة، لافتة إلى أنه يجري إسناد مركز تأهيل بالقليوبية مساحته 500 متر لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة، وتمكينهم وتأهيلهم للدمج في الحياة العامة، وذلك في إطار سياسات الدولة للشراكة مع المجتمع المدني.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون مع الجمعية الشرعية لإقامة مركز تأهيل متكامل للأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة القليوبية.

المجتمع المدني سيصبح أقوى بدعم القيادة السياسية له

ولفتت وزيرة التضامن، إلى أن المجتمع المدنى سيصبح أقوى بدعم القيادة السياسية له، وسيجري إسناد المركز للجمعية الشرعية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على توفير الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة، وتقديم خدمة رعاية وحماية اجتماعية لهم، كما يجري توفير أجهزة تعويضية وأدوات مساعدة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشارت إلى أنه سيكون هناك قواعد بيانات بين الوزارة والمؤسسات الأهلية مدققة ومحدثة، كما أن هناك تنسيقًا بين مستفيدي الخدمات ومؤسسات المجتمع المدني.

26 مركز تأهيل لذوي الهمم بمصر

وأوضحت أن هناك 26 مركز تأهيل لذوي الهمم بعدة محافظات في مصر، لافتة إلى أنه يجري إنشاء 22 مركزًا في قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.