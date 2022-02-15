«التضامن»: استهداف 34 مركزا في 273 قرية ببرنامج فرصة للتمكين الاقتصادي

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّ المرحلة الأولى من برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي، تستهدف تعديل السلوك ورفع الوعي بقيمة العمل لدى الفئات المستهدفة، مشيرة إلى تمويلها بقرض البنك الدولي، وتضم 8 محافظات «القليوبية، الشرقية، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج ومحافظة الأقصر» .

وأوضحت «التضامن»، وفقا لتقرير صادر عنها، أنّ عدد المراكز المستهدفة في القرى يصل إلى 34 مركزا في 273 قرية، موضحة أنّ عدد المستهدفين الذين حضروا جلسات التحفيز وتعديل السلوك بلغ 86 ألف و899 أسرة مستفيدة من برنامج تكافل وكرامة أو ممن تم رفضهم، منهم 63,359 إناث، و22,272 ذكور، ووصل عدد جلسات تعديل السلوك التي تمت إلى 2,868 جلسة.

60 ألف منتفع من التشغيل الذاتي والأصول الإنتاجية

وأشار التقرير إلى أنّ عدد المنتفعين من التشغيل الذاتي والأصول الإنتاجية بلغ 60 ألف و54 مواطنا، فيما بلغ عدد المنتفعين من التوظيف الذاتي8,117 منتفع.

وأكد التقرير، أنه فيما يخص اختيار وبناء قدرات الفريق المتخصص في التمكين الاقتصادي بمديريات التضامن الاجتماعي في المحافظات، بلغ عدد المنسقين 81 منسقا ومنسقة في 27 محافظة، فيما بلغ عدد الورش التدريبية الخاصة بالمنسقين المحليين 8 ورش، وبلغ عدد الساعات التدريبية للمنسقين 180 ساعة تدريبية.

تدريب 400 مكلفة خدمة عامة على التمكين الاقتصادي

وعن عدد مكلفات الخدمة العامة، أظهر التقرير تدريب 400 مكلفة خدمة عامة على التمكين الاقتصادي، ووصل عدد الأيام التدريبية الخاصة بفريق العمل 40 يوما تدريبيا.

تأسيس الشبكة القومية لمتطوعي التمكين الاقتصادي

وأضافت التضامن، أنه تم تأسيس الشبكة القومية لمتطوعي التمكين الاقتصادي «داعم»، من خلال فريق متخصص من شباب المتطوعين في مختلف المحافظات لدعم الأسر المشاركة في البرنامج وتقديم الدعم الفني والنفسي والمتابعة فى 8 محافظات، مشيرة إلى أنّ عدد طلبات الانضمام إلى شبكة داعم نحو 5 آلاف شاب، والمتطوعين الذين تم تدريبهم900 متطوع، وطرق أبواب 8 آلاف أسرة.

تأسيس موقع على الانترنت لتلقي المقترحات

وأكد التقرير، تأسيس موقع على الانترنت لتلقي المقترحات من خلاله، كما تم تشكيل لجنة من كبار الخبراء المتخصصين لتقييم واعتماد المقترحات المقدمة، وبلغت المقترحات المقدمة 304 مقترحات، وعدد المقترحات المقدمة لمكون نقل الأصول 200 مقترح.

وأشارت التضامن إلى بناء قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المشاركة، وبلغ عدد الجمعيات التي تم تدريبها من خلال برنامج فرصة 62 جمعية ومؤسسة أهلية، كما تم توقيع عدد من البروتوكولات مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية بشراكة مقسمة ما بين بروتوكولات ممولة من البرنامج، وبروتوكول للدعم الفني للجمعيات والمؤسسات الشريكة.