الوزراء: صادرات الغاز الطبيعي المسال تحقق أعلى معدل نمو عالمي في 2021

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، انفوجرافا جديدًا، يرصد التطورات التي شهدتها صادرات الغاز المسال المصري خلال 2021، التي شهدت نموًّا وصل إلى 385% لتأتي كأعلى الدول على مستوى العالم نموًّا.

6.5 مليون طن حجم صادرات مصر من الغاز المسال في 2021

ووصلت صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال خلال 2021 إلى 6.5 مليون طن، وذلك مقارنة بنحو 1.5 مليون طن في 2020.

أسباب زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال

وترجع زيادة الصادرات المصرية إلى عدة عوامل؛ أهمها إعادة تشغيل مجمع دمياط للإسالة، بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي، وارتفاع الأسعار الفورية في الأسواق العالمية.