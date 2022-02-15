وزير البترول يبحث مع نظيره الأردني التعاون بين البلدين في الغاز الطبيعي

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مشتركة مع المهندس صالح الخرابشي وزير الطاقة والموارد المعدنية الأردني، على هامش مؤتمر ومعرض إيجبس الدولي للبترول 2022.

وأوضح «الملا» أنه تم خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون بين البلدين في مجال الغاز الطبيعي، في ظل الشراكة الاستراتيجية والتعاون الثنائي والناجح على مدار السنوات الماضية.

المباحثات شملت الاستغلال الاقتصادي الأمثل للتسهيلات المتاحة في البلدين

وأضاف أن المباحثات شملت الاتفاق على أهمية الاستغلال الاقتصادي الأمثل للتسهيلات المتاحة في البلدين، وإيجاد نوع من التكامل ووضع استراتيجية ثنائية تهدف إلى دعم أواصر التعاون المشترك.

وقدم وزير الطاقة الأردني التهنئة للمهندس طارق الملا على نجاح المؤتمر والمعرض الدولى للبترول في دورته الحالية، والذي يعد نجاحه تعبيراً عن متانة العلاقة الاستراتيجية القوية والتاريخية التي يطمح ازدهارها في مجالات أخرى لدعم وزيادة التعاون المشترك والسعي دائما إلى تحقيق الأفضل.

وأشار إلى أهمية الغاز الطبيعي كوقود انتقالي في مرحلة التحول الطاقي وقضايا الطاقة الخضراء، والتي ستكون أحد المجالات المهمة لدعم التعاون بين البلدين.