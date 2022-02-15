وزير البترول: فرصة كبيرة لزيادة أنشطة الشركات خلال الفترة الحالية

التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم، خلال فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي الخامس للبترول «إيجبس 2022»، مع مسئولي عدد من الشركات العالمية العاملة في مصر، ضمت اكسون موبيل وشيفرون وبكتل الأمريكية وشل الهولندية وانرجين اليونانية، التي تم خلالها استعراض أنشطة الشركات وخططها في مجال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول، وكذلك تقديم الخدمات، والاستثمارات التي يتم ضخها في خطة زيادة الإنتاج والاحتياطيات من الثروة البترولية.

وأوضح الملا، أن الفترة الحالية تمثل فرصة كبيرة للشركات لتكثيف أنشطتها في ظل مستويات الأسعار المرتفعة التي تشهدها الأسواق حاليا، والمتوقع استمرارها خلال الفترة المقبلة.

خطط زيادة معدلات الإنتاج

وأشار الوزير إلى أن الشراكات الاستراتيجية والحوار والتنسيق والتعاون المشترك مع الشركاء الأجانب يعد حجر الزاوية في خطط زيادة معدلات الإنتاج، مشيدا بالدعم القوي الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لقطاع البترول، ولقاءاته المستمرة مع مسئولي الشركات العالمية التي تتزايد أعمالها في مصر، ما مهد الطريق لدخول شركات جديدة تعمل حاليا في مصر لأول مرة على الاستفادة من الاحتمالات البترولية والغازية التي تزخر بها مصر، كما أن تنوع الشركات يثري الصناعة بخبرات مختلفة ويساعد في توطين التكنولوجيا الحديثة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج.