تعد مخالفات المرور، من أكثر الأشياء التي تشغل بال المواطنين بشكل كبير، خصوصا هؤلاء الذين لا يمكنهم الاستغناء عن قيادة السيارات، ما يجعلهم يبحثون عن طريقة الاستعلام عن مخالفات رخصة القيادة من المنزل، إذ تتيح بوابة مصر الرقمية للمواطنين خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور من المنزل.

خطوات الاستعلام عن مخالفات رخصة القيادة من المنزل

وحرصا من «الوطن» على توفير ما يبحث عنه المواطنون، نرصد من خلال هذا التقرير، خطوات الاستعلام عن مخالفات رخصة القيادة من المنزل عبر بوابة مصر الرقمية، في السطور التالية:

- تتيح بوابة مصر الرقمية، الاستعلام عن مخالفات رخصة القيادة من المنزل، من خلال الدخول على الموقع الخاص بالبوابة من هنـا.

- يختار الراغب في الاستعلام عن مخالفات رخصة القيادة من المنزل، الأيقونة الخاصة بمخالفات المرور، وهي «مركباتي»، التي تتيح للمواطنين الكثير من خدمات المرور، وأهمها الاستعلام عن مخالفات المرور.

- اختيار الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن المخالفات التي تتمثل في «الاستعلام عن مخالفات المرور»، ثم تظهر للراغب في الاستعلام، البيانات التي يجب عليه إدخالها.

- يقوم المواطن بعد ذلك، بإدخال رقم الهاتف الخاص به، الذي سبق له إدخاله عند التسجيل.

- وبعد ذلك يتم إدخال كلمة المرور الخاصة بالمستخدم للبوابة.

- ثم بعد ذلك تظهر أمام الراغب في الاستعلام عن مخالفات رخصة القيادة من المنزل، صفحة بها بعض البيانات الخاصة برخصة القيادة، التي يجب عليه إدخالها.

عرض قيمة المخالفة

- وبعد الانتهاء من إدخال بيانات رخصة القيادة، يتم عرض قيمة المخالفة المقررة على رخصة القيادة محل الاستعلام.

وتقدم بوابة مصر الرقمية الكثير من الخدمات المرورية الأخرى، التي يمكن للمواطنين الحصول عليها من المنزل، دون أن يكون هناك حاجة للذهاب إلى إدارة المرور التابع لها المواطن، وخصوصا بعد انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، تجنبا للازدحام.