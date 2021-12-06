خطوات ومستندات تجديد رخصة القيادة «لو هتنتهي في 2021»

مع قرب انتهاء العام الجاري 2021، قد تنتهي يحتاج بعض قائدي المركبات لـ تجديد رخصة القيادة الخاصة بهم لانتهاء موعدها، ولذا يبحث هؤلاء عن المستندات المطلوبة التي يجب علي الشخص أخذها عند الذهاب إلى المرور ومن قبله نيابة المرور لتجديد الرخصة حتى لا تعرض الشخص لسحب رخصة السير وتوقيع غرامة عليه.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية المتعلقة بخدمات المرور والقيادة والتي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، تستعرض في التقرير التالي المستندات المطلوبة لـ تجديد رخصة القيادة.

تجديد رخصة القيادة

- تقديم بطاقة رقم قومي سارية.

- تقديم 6 صور من بطاقة الرقم القومي.

- تقديم استمارة استعلام أمني.

- تقديم شهادة مخالفات المرور.

- تقديم صورة واضحة من الرخصة.

- تقديم شهادة بيانات.

تجدد رخصة القيادة من المنزل

ووفرت الإدارة العامة للمرور خدمة تجدد رخصة القيادة من المنزل دون الذهاب للمرور التابع له لتوفير الوقت والجهد على المواطنين ولتجنب التكدس والتجمعات الكبيرة في ظل انتشار فيروس كورونا ومتحوراته، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

1- الدخول على الموقع الرسمي للإدارة العامة للمرور والموافقة على الشروط والأحكام​ الموجودة.

2ـ يختار المستخدم رخصة المركبة المطلوب تجديدها.

3ـ يجب أن تكون المركبة بنوع ترخيص ملاكي أو دراجة نارية وأن تكون أقل من 2030 سي سي.

4ـ يجب على المستخدم أن يدفع جميع الرسوم والمخالفات والتأمين لإجراء عملية تجديد الرخصة.

5ـ لا يجوز توصيل الرخصة في حالة وجوب الفحص الفني أو وجود حظر بيع أو عدم وجود ملصق إلكتروني​​​.

6ـ عند التقديم لتجديد الرخصة، للمستخدم الحق في اختيار إذا كان يريد توصيل الرخصة إلى عنوان معين أم أنه يريد استلامها من وحدة المرور، وذلك في حالة أن المركبة ليست في حالة فحص أو حظر.

7ـ إذا اختار المستخدم توصيل الرخصة يجري تحديث الطلب بعد إصدار الرخصة برقم شحنة التوصيل ويجري عرض رقم الشحنة في الطلب الموجود.

المستندات المطلوبة لتجديد رخصة القيادة من المنزل

ومن جهتها حددت الإدارة العامة المرور من خلال الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للمواطنين عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها، المستندات المطلوبة لتجديد رخصة القيادة أون لاين، وهي:

- تقديم الرخصة السابقة.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- الاطلاع على الأصل شهادة براءة الذمة «شهادة المخالفات».