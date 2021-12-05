شروط وخطوات استخراج رخصة القيادة للمرة الأولى.. منها السن

يبحث الكثير من الشباب ممن لديهم حلم الحصول على سيارة جديدة، عن خطوات استخراج رخصة قيادة للمرة الأولى، بما يتضمن الشروط والمستندات المطلوبة، وذلك لتجهيزها توفيرًا للوقت والمجهود.

وفي إطار سلسلة الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة، التي يقدمها موقع جريدة «الوطن»، للقراء والمتابعين على مدار اليوم، نرصد خطوات والمستندات وشروط استخراج رخصة القيادة للمرة الأولى، وذلك في السطور التالية..

شروط استخراج رخصة قيادة لأول مرة 2021

ويتطلب استخراج رخصة قيادة للمرة الأولى، أن يستوفي المتقدم الشروط الآتية..

- ألا يقل سن المتقدم عن 18 عاما.

- ألا يكون المتقدم يعاني من مشكلات عضوية تمنع الحصول على رخصة القيادة.

المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة

وجاءت المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة للمرة الأولى كالآتي:

- صورة من بطاقة الرقم القومي، ويجب أن يطلع الموظف على الأصل.

- صورة من شهادة التخرج أيضا مع الاطلاع على الأصل.

- يقدم طلب الحصول على الرخصة على نموذج 256، ويمكن الحصول عليه من مقر المرور.

- يحتاج الملف أيضا لـ 4 صور شخصية «4 في 6» بخلفية بيضاء، للمتقدم.

- أصل شهادة الكشف الطبي الذي يتم للمتقدمين داخل وحدات المرور عن حالة النظر وأمراض الباطنة.

خطوات استخراج رخصة قيادة خاصة 2021

- الذهاب لوحدة المرور الخاصة بالمتقدم، وتكون حسب محل الإقامة المدون في البطاقة الشخصية.

- تقديم المستندات السابق ذكرها للموظف المختص.

- اجتياز المتقدم اختبار الإشارات والقيادة داخل المرور.

- دفع الرسوم المقررة، ثم الحصول على رخصة القيادة.

رسوم استخراج رخصة قيادة لأول مرة 2021

ويمكن تلخيص الرسوم التي تدفع حتى تستخرج رخصة القيادة لأول مرة، كالآتي:

- شراء ملف وحافظة لرخصة القيادة من المرور، وهي نحو 35 جنيها.

- نموذج 256 للحصول على رخصة القيادة، وهي بنحو 7 جنيهات.

- شهادة الكشف الطبي وفصيلة الدم للمتقدم وقيمتها 285 جنيها.

- رسم ضريبة الرخصة الخاصة، وتقدر بنحو 615 جنيها.

- ويجب الحصول على استمارة بيانات للمتقدم وسعرها 105 جنيهات.

- رسوم التأمين الإجباري وتنمية موارد الدولة.

- طابع شرطة على طلب الترخيص يقدر بـ 15 جنيها.