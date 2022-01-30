إجراءات استخراج رخصة القيادة لأول مرة.. والأوراق المطلوبة

أصدرت مديرية أمن القاهرة، دليلاً إرشاديًا بعنوان «القاهرة لا تتوقف» يوضح الإجراءات المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة، لأول مرة، متضمنًا نبذة مختصرة عن إجراءات تراخيص المرور المختلفة، ليسلط الضوء على جهود الدولة في تحقيق السيولة المرورية بالعاصمة.

ويتيح الدليل العديد من الخدمات، من خلال إنشاء مقرا جديدا للإدارة العامة لمرور القاهرة، لمتابعة إدارة العمل المروري بطريقة عصرية، واستحداث عددا من المحاور المرورية والكباري، التي تعد شرايين الأمل بقلب العاصمة، وتوفير عناصر الأمان لقائدي المركبات على الطرق، وتفعيل الإجراءات الانضباطية على الطرق، بالإضافة إلى إرشادات السلامة المرورية.

إجراءات استخراج رخصة القيادة لأول مرة

حدد «أمن القاهرة» إجراءات استخراج رخصة القيادة لأول مرة، بالدليل الإرشادي «القاهرة لا تتوقف»، والتي جاءت على النحو التالي:

ـ تسجيل بيانات طالب الترخيص على الحاسب الآلي.

ـ التوجه للعيادات الطبية بوحدة التراخيص لإجراء الكشف الطبي «باطنة، ونظر».

ـ شراء النماذج ودفع رسوم الاختبار العملي للسيارة.

ـ تقديم أصل المؤهل الدراسي في حالة عدم إثباته ببطاقة تحقيق الشخصية، بالإضافة إلى أصل تحقيق شخصية طالب الترخيص وعدد 2 صورة شخصية مقاس 6*4.

ـ اجتياز اختبار النظري «الإرشادات» على الحاسب الآلي.

ـ اجتياز اختبار القيادة.

ـ استعلام أمني بوحدة البحث الجنائي.

ـ سداد الضرائب والرسوم.

خدمة استخراج رخصة قيادة

يقدم «القاهرة لا تتوقف» خدمة استخراج رخصة قيادة، بالإضافة إلى إجراءات ترخيص السيارة لأول مرة، ضمن خدمات الإرشادات الترخيصية، التي أوضحها الدليل، مع توضيح إجراءات الفحص الفني للسيارة، وضوابط تجديد ترخيص السيارة، والأوراق المطلوبة، مع توضيح المستندات في حالة، استخدام التوكيل عند تجديد ترخيص السيارة، مع تقديم أهم المعلومات حول الملصق الإلكتروني، والإجراءات المتبعة عند تلف الملصق، مكوناته، وأماكن تركيبه، منوهة بأن نزع الملصق من مكانة، يؤدي إلى تلفه، والتعرض للمسائلة القانونية.