«الممثلين»: لم تصلنا شكاوي عن حديث فلوكس حول القُبلات في الأعمال الفنية

قال الفنان أشرف طلبة، سكرتير نقابة المهن التمثيلية، إن النقابة لم يصلها أى شكوى حتى الآن بشأن تصريحات الفنان أحمد فلوكس على مواقع التواصل الاجتماعي عن المخرج هادي الباجوري.

فلوكس: «امتى المهنة دي تنضف بقى؟»

وكان الفنان أحمد فلوكس، وجَه انتقادات لاذعة لـ «الباجوري»، عبر موقع فيس بوك، بعد تصريحات تليفزيونية للأخير بأنه يؤيد تجسيد المشاهد الرومانسية والقبلات في الأفلام، وأنه ليس لديه ما يمنع من قيام زوجته الفنانة ياسمين رئيس بتقديم مثل هذه النوعية من المشاهد.

وكتب أحمد فلوكس من خلال منشور له عبر فيس بوك، موجها انتقادات لاذعة للمخرج هادي الباجوري مطالبا إياه بالحديث عن نفسه فقط لأن المجتمع لا يقبل مثل هذه الأمور، فضلا عن أنه ليس مخرجًا كبيرًا ولم يقدم أعمالًا ناجحة «مش فاهم بيتاخد رأي جنابه ليه؟ ده ملوش ولا فيلم ناجح»، وتساءل قائلًا: امتى المهنة دي تنضف بقى؟.

سكرتير نقابة الممثلين: الفنان يجب أن يتمتع بالرقي في تصريحاته

وأضاف أشرف طلبة، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الفنان يجب أن يكون مسئولا تماما عن الكلمات التي تخرج عنه وعدم الإساءة للفن أو لزملائه في المهنة.

وعن تحقيق نقابة الممثلين مع الفنان أحمد فلوكس، بعد تصريحاته حول الفنان هادي الباجوري، قال أشرف طلبة، إن ذلك سيحدث حال تقدم الباجوري بشكوى إلى النقابة ضد فلوكس وتضرره من كلماته ومطالبته التحقيق معه.

ولم يوجه أحمد فلوكس، انتقاداته فقط للمخرج هادي الباجوري، ولكن طالت انتقاداته الفنانة إلهام شاهين، التي عبرت عن اندهاشها لقبول المجتمع للمشاهد الرومانسية والقبلات في السابق ورفضها في الوقت الحالي.

وقال فلوكس للفنانة إلهام شاهين، عبر فيس بوك، إنه يحترمها لأنها امرأة بـ100 راجل على حد وصفه، ولكن في الوقت نفسه يرى أنه لا يوجد مايسمى بحرية الفن، وأن القبلات منافية للآداب.