«الموسيقيين» تقرر إيقاف عمر كمال وتحوله للتحقيق

أكد منصور هندي رئيس لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية، وقف عمر كمال، وتحويله للتحقيق نتيجة ما بدر منه خلال تواجده في أمريكا تجاه النقابة، وبعض الأشخاص.

وعلمت «الوطن»، أن نقابة المهن الموسيقية، ستحقق مع الفنان عمر كمال، بعد عودته من الولايات المتحدة الأمريكية، إذ أنه ما زال يستكمل جولته الغنائية هناك.

عمر كمال يسيئ للموسيقيين وهاني شاكر

كانت نقابة الموسيقيين، أصدرت قرارا بإيقاف «كمال»، بسبب الإساءة المتعمدة لنقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، وأعضاء مجلس النقابة.

كان سعد المتولي رئيس الشؤون القانونية لنقابة المهن الموسيقية، أوضح لـ«الوطن»، أن السبب الرئيسي وراء اتخاذ ذلك القرار هو خروج «كمال»، في لايف عبر صفحته بفيسبوك، وهجومه بشكل غير لائق على نقابة المهن الموسيقية، والنقيب هاني شاكر.

عمر كمال يستكمل جولته في أمريكا

يذكر أن كمال، كان أحيا مؤخرا، حفلا غنائيا على مركب النجوم في أمريكا، رفقة الفنان اللبناني الكبير راغب علامة، والفنانة إليسا.

ونشر فيديو علق عليه، قائلا: «شرف ليا أغني معاك ومع النجمة إليسا في حفلة واحدة».

ومن المقرر أن يحيي عمر كمال خلال الفترة المقبلة، أكثر من حفل غنائي في الولايات المتحدة الأمريكية، بينها 5 حفلات مع صديقه مؤدي المهرجانات حسن شاكوس، إذ يحيي الثنائي حفلا غنائيا يوم 18 فبراير الجاري في شيكاغو، ثم بعدها حفل ثاني في ديترويت بولاية ميشيغان، يوم 19 فبراير.

كما يحيان سويًا حفلا جديدا يوم 25 فبراير في واشنطن، والحفل الرابع يوم 26 فبراير في نيويورك، بينما يأتي حفلهما الأخير في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، يوم 4 مارس.

جدير بالذكر، أن كمال كان وقف من قبل من النقابة، حينما أساء لمصر فى حفله بالسعودية، إذ قال آنذاك أن السعودية أرض طاهرة غير مرحب فيها بغناء كلمات خمور وحشيش.