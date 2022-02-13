الجمهور يتهم عمر كمال بسرقة لحن أغنية عراقية.. «طيبة قلبي دمرتلي حياتي»

نشر مؤدي المهرجانات، عمر كمال، عبر حسابه الشخصي بموقع الفيديوهات والصور «انستجرام»، أحدث أغانيه من الولايات المتحدة الأمريكية، التي تحمل عنوان «ناس كتير خسرتني».

وعلق عمر على الأغنية، قائلا: «ناس كتير خسرتني.. حتى ناس كانوا أخواتي».

واتهم الجمهور، عمر كمال بسرقة اللحن من الأغنية العراقية «طيبت قلبي مشكلتي دمرتلي حياتي».

تعليقات الجمهور على الأغنية

وجاءت تعليقات الجمهور على الأغنية، كالتالي: «اللحن ده مسروق، الأغنية الأصلية طيبة قلبي مشكلتي»، و«مش هاد لحن أغنية الفنانه لمي شريف أغنيتها طيبة قلبي مشكلتي»، و«سارق اللحن يا عمر الأغنية الأصلية اسمها (طيبة قلبي دمرتلي حياتي).

أغنية عمر كمال مع كوكسال بابا

ورج عمر كمال منذ أيام، لأغنيته الجديدة مع البلوجر التركي كوكسال بابا، المنتظر طرحها خلال الفترة المقبلة، عبر حسابه الشخصي بموقع «فيسبوك»؛ إذ نشر بعض كلمات الأغنية، التي تقول: «قلب البنات.. مش محتاج واسطة.. دول كائنات.. أبسط من البساطة.. أبسط حاجات.. تسعدهم لو شوكولاتة.. أهم حاجة يحسوا منك باهتمام».

يذكر أن عمر كمال أحيا إحدى حفلاته في أمريكا، وروج لها عبر «انستجرام» بمقطع فيديو، خلال تواجده بالولايات المتحدة الأمريكية.