3 أغان لـ عمر كمال في مرمى نيران الجمهور بسبب اللحن: «أصلي ولا مسروق؟»

أثار مؤدي المهرجانات عمر كمال الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال الساعات الماضية، خاصًة بعدما نشر مقطع فيديو ظهر به وهو يغني أحدث أغانيه من الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تحمل اسم «ناس كتير خسرتني»، وذلك عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

جمهور عمر كمال يتهمه بسرقة لحن أغنيته الجديدة من أغنية عراقية

وكتب مؤدي المهرجانات عمر كمال، على الفيديو الذي نشره، «ناس كتير خسرتني.. حتى ناس كانوا أخواتي»، لتنهال عليه تعليقات متابعيه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، متهمين إياه بسرقة اللحن من الأغنية العراقية «طيبت قلبي مشكلتي دمرتلي حياتي».

علي قدورة يتهم عمر كمال بسرقة لحن من أغانية الخاصة

ولكن هذه لم تكن المرة الأولى التي يثير بها مؤدي المهرجانات عمر كمال، الجدل بين رواد السوشيال ميديا، فسبق وأن اتهمه علي قدوره، من قبل، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بسرقة لحن أغنية من أغانيه الخاصة، ووضع عليه كلمات أغنيته الجديدة، ونشرها والتي كانت تحمل اسم «انتي قلبي»، ليرد عليه كمال، عن طريق ظهوره في بث مباشر على موقع «فيسبوك»، نافيًا سرقة اللحن، وأنه اشتراه من الشركة المالكة للحن الأغنية الأصلية، حسب رده.

وحذف مؤدي المهرجانات علي قدورة، المنشور الذي اتهم فيه عمر كمال، بسرقة لحنه، قائلًا: «وعرش ربنا اللي بيتهزله 7 سماوات، أنا مش هتكلم في أي حاجة، ولا عايز حاجة وربنا يكرم الجميع، ويطلعني من المجال ده على خير»، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

الجمهور يهاجم عمر كمال وحسن شاكوش بعد سرقتهما للحن «حاجة مستخبية»

ومنذ فترة، بعدما طرح المطرب عمر كمال، أغنيته «بنت الجيران»، بالتعاون مع حسن شاكوش، واتهمهم العديد من الجمهور بسرقة لحن هذه الأغنية من «حاجة مستخبية» الشهيرة للفنان محمد حماقي.

حسن شاكوش وعمر كمال يقدمان اعتذارا لفريق عمل أغنية «حاجة مستخبية»

ليقدم بعدها حسن شاكوش، وعمر كمال، الاعتذار إلى ملحن أغنية «حاجة مستخبية»، محمد مدين، ومغنيها محمد حماقي، حيث قال كمال: «لم نكن نعرف أن الأمر سينتشر بهذا الشكل، لكن عندما حقق مهرجان بنت الجيران انتشارًا بين الجمهور، تفهم صُنّاع الأغنية الأصلية الأمر، وتقبلوا الاعتذار»، وذلك من خلال ندوته السابقة في «الوطن».