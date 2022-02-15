عمر كمال لـ راغب علامة: «شرف ليا أغني معاك ومع إليسا في حفلة واحدة»

أعرب مؤدي المهرجانات عمر كمال عن سعادته الشديدة بمقابلة الفنان راغب علامة، ومشاركته في حفله الغنائي أمس في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ صعد «علامة» على المسرح بعد «كمال».

عمر كمال لراغب علامة: شرف ليا أغني معاك

ونشر عمر كمال فيديو يجمعه بالفنان راغب علامة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، معبرا خلال الفيديو عن سعادته وفخره بمشاركة راغب علامه حفله الغنائي، وعلق عليه قائلًا: «شرف ليا أغني معاك ومع النجمة إليسا في حفلة واحدة».

عمر كمال يحيي 5 حفلات برفقة شاكوش

ويستعد عمر كمال خلال الفترة المقبلة لإحياء أكثر من حفل غنائي في الولايات المتحدة الأمريكية، من بينهم 5 حفلات مع صديقه مؤدي المهرجانات حسن شاكوس، إذ يحيي الثنائي حفل غنائي يوم 18 فبراير الجاري في شيكاغو، ثم بعدها حفل ثاني في ديترويت بولاية ميشيغان، يوم 19 فبراير.

كما يحيان سويًا حفلا جديدا يوم 25 فبراير في واشنطن، والحفل الرابع يوم 26 فبراير في نيويورك، بينما يأتي حفلهما الأخير في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، يوم 4 مارس.

عمر كمال يروج لأغنيته برفقة «كوكسال بابا»

يذكر أن «كمال» روج خلال الأيام الماضية لأغنيته الجديدة التي يشاركه فيها البلوجر التركي الشهير «كوكسال بابا»، والتي من المقرر طرحها غدًا عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».