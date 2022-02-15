منى عمر: أفريقيا وأوروبا لديهما مصالح مشتركة يجب تنفيذها

قالت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية سابقا، إنها تنتظر من قمة الاتحاد الإفريقي والأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل مناقشة الاستثمار بين القارتين، وزيادة التبادل التجاري خاصة بعد ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مبينة أن الأوروبيين والأفارقة يدركون أن هناك مشاريع مشتركة يجب تنفيذها.

مناقشة سبل تمويل التنمية

وأضاف «عمر» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم» المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن القمة ستناقش تمويل التنمية في البلاد الإفريقية، وتصنيع التطعيمات، ومشروعات بناء القدرات في التعليم، والحوكمة والسلم والأمن، لافتة إلى أن إفريقيا ستكون أكبر مستفيد عند تطبيق التبادل التجاري.

منافع متبادلة بين القارتين

وأوضحت مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية سابقًا، أن إفريقيا ستحصل على تمويل من أوروبا وتنوع مصادر دخلها، بينما أوروبا ستكون محمية من الإرهاب، بعد محاربة التطرف والإرهاب الموجود في آسيا وبعض الدول الإفريقية، لافتة إلى أن مصر تنظر إلى هذه القمة بعين الاعتبار، ومزيد من الجدية لأنها سبقها كثير من القمم ناقشت موضوعات مشابهة، لكن العملية التنفيذية كانت قاصرة، مؤكدة أنها تتمنى من هذه القمة كثيرا من التنفيذ وقليلا من التصريحات، من أجل تحقيق مصلحة إفريقيا وأوروبا.

السيسي يسافر إلى أوروبا

وسافر الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أوروبا بعد يوم واحد من مؤتمر إيجيبس 2022 في دورته الخامسة لقطاع البترول، من أجل زيادة استثمار الشركات الأجنبية المنتجة للطاقة للدولة المصرية في جمهوريتها الجديدة.