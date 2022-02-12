فؤاد عودة: نسب التطعيمات ضد كورونا بين أوروبا وأفريقيا «غير عادلة»

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية بروما، إن تصريح منظمة الصحة العالمية بأن وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، لن ينتهي إلا بتطعيم 70% من سكان العالم هو تصريح مهم ويجب أخده في الاعتبار، موضحًا أن العالم وصل اليوم إلى نسبة تطعيم 54% من سكانه بجرعتين، ونسبة 62% تم تطعيمهم بجرعة واحدة.

سيتم مضاعفة تلقي اللقاح بأفريقيا ضد فيروس «كورونا»

وأوضح «عودة»، عبر خاصية «skype»، مع الإعلامية سمر الزهيدي، على شاشة «extra news»، أنه تم تطعيم 11% في أفريقيا، أما أوروبا فتم تطعيم 75% وهذه نسبة غير عادلة، مشيرًا إلى أنه سيتم مضاعفة تلقي اللقاح بأفريقيا ضد فيروس «كورونا»، إلى 6 أضعاف للوصول إلى نسبة 70% على مستوى العالم.

تلقي اللقاح ضد الفيروس ساعد في عدم انتشار الوباء

وأشار إلى أن تلقي اللقاح ضد الفيروس ساعد في عدم انتشار وباء الفيروس المستجد كورونا «كوفيد 19»، ومقاومة المتحور أوميكرون أيضا، مستكملًا أن الموجة الحالية هي موجة غير المطعمين، وموجة الانتشار الكبير بين الأطفال، لذلك فمن المهم التوزيع العادل للقاح، وتوصيله إلى جميع الدول خاصًا الدول الأفريقية والدول الفقيرة والدول العربية.

وعبر الدكتور فؤاد عودة عن خطوة دعم الإنتاج المحلى للقاح «كيب تاون»، للدول الإفريقية والدول الفقيرة ضد الفيروس المستجد كورونا، الذي جاء من منظمة الصحة العالمية، بأنها خطوة مهمة لتسريع وزيادة نسبة التطعيم في دول إفريقيا والدول العربية، متأملا التعاون بين دولة المغرب مع الدول العربية في نفس الوقت لإنتاج اللقاح، مشيرًا إلى أن قرار منظمة الصحة العالمية أتي متأخرا، فمنذ أشهر عدة نطلب بدعم التصنيع المحلى للقاح في أفريقيا ضد فيروس كورونا، لزيادة نسبة التطعيم.