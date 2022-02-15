نقل الدكتورة نادية عمارة إلى المستشفى.. ونجلها: «مش عارفين عندها إيه»

نقلت الإعلامية نادية عمارة، إلى أحد المستشفيات، بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة، حسبما كشف لنا ابنها في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

نقل نادية عمارة للمستشفى

قال ابن الإعلامية نادية عمارة، إنها تعرضت لوعكة صحية، إثر إصابتها بعدم اتزان، بالاضافة إلى درجة حرارة مرتفعة، وهذا الأمر تسبب في نقلها إلى المستشفى، لإجراء الفحوصات اللازمة.

سلبية مسحة كورونا

وأكد ابنها، أنه بسبب ارتفاع درجة الحرارة، جرى إجراء مسحة كورونا لها، لكنها ظهرت سلبية، ولا يزال غير معروف حتى الآن، سبب الأعراض التي ظهرت عليها.