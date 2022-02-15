«الإسكان»: إقبال كبير على حجز الوحدات في اليوم الأول للتسجيل

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث بِاسم وزارة الإسكان، إن الإقبال على التسجيل بوحدات الإسكان المتوسط كبير جدا بشكل أكبر من المتوقع، مطالبا المواطنين بالتمهل وعدم الضغط على الموقع، مؤكدا أنه لا توجد أولوية أو أفضلية في الحجز.

7 آلاف وحدة سكنية في 12 مدينة ضمن مشروع الإسكان

وأوضح «خطاب»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع على فضائية DMC، أن الوزارة طرحت الشروط وأماكن الوحدات السكنية الموزعة بين مشروع سكن مصر ودار مصر وجنة في أكثر من 12 مدينة بإجمالي 7000 وحدة سكنية، مؤكدا أن الوحدات متوفرة للجميع، وجرى وضع الشروط بعناية بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير وحدات سكنية لكل المواطنين.

وأضاف أنه من ضمن الشروط؛ مراعاة الشريحة العمرية، وأن الوحدات جاهزة على التسليم، مشيرا إلى أن التقسيط ضمن مبادرة التمويل العقاري بنظام 3% يتم حتى 30 سنة تمويل عقاري، ومبادرة 8% يستمر التقسيط بها حتى 25 سنة، وأن كراسة الشروط تتضمن أمثلة توضيحية.

الحجز بشهادات الدخل الشهري المعتمدة

وأشار إلى أن الموقع الإلكتروني لحجز وحدات الإسكان يتضمن برنامج الحاسبة الإلكترونية؛ لتحديد قيمة القسط الشهري وفقا للحالة الاجتماعية والعمر والدخل الشهري؛ لتقديم مساعدة متكاملة للمواطن قبل التقدم لحجز الوحدات السكنية، متابعا: «أي مواطن لديه دخل رسمي ثابت ويستطيع إثباته بمستند رسمي يمكنه التقدم وحجز الوحدات، وأي دخل آخر للأعمال الحرة يمكن إثباته من مكتب محاسب قانوني معتمد لتحديد القسط الذي يتناسب مع دخله الشهري».

وأكد خطاب أنه يمكن لحاجز الوحدة التقدم بشهادة دخل شهري أو سنوي، لافتا إلى أنه بعد قبول أوراق المتقدم يحال إلى البنك لاعتماده بنظام التمويل العقاري، كما أن النظام يراعي حالات المطلقات والأم المعيلة وأصحاب المعاشات، مطالبا المواطنين بضرورة استكمال الأوراق المطلوبة لضمان النجاح في التقدم للوحدات السكنية.