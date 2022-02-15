نظام سداد شقق الإسكان المتوسط «دار مصر وسكن مصر وجنة».. انطلق التقديم

يبحث العديد من المواطنين حاليا، عن نظام السداد في شقق الإسكان المتوسط «دار مصر» و«سكن مصر» و«جنة»، مع بداية إتاحة كراسات الشروط لحجز الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري، وبدء التسجيل على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في الوحدات السكنية الخاصة بالمشروعات الثلاثة.

نظام السداد في شقق الإسكان المتوسط.. دار مصر وسكن مصر وجنة

تستعرض «الوطن» تفاصيل أنظمة السداد في شقق الإسكان المتوسط سواء دار مصر أو سكن مصر أو جنة، وهي كالتالي:

شقق سكن مصر

1- في البداية يتم سداد مقدم جدية الحجز، المقدر بـ40 ألف جنيه، علما بأن المبلغ يرد في حالة عدم التخصص.

2- سداد مصروفات التسجيل، المقدرة بـ500 جنيه «لا ترد ولا تسترد».

على أن يكون باقي نظام السداد وفقا للجدول التالي:

شقق دار مصر

1- في البداية يسدد مقدم جدية الحجز لوحدات دار مصر، المقدر بمبلـغ 60 ألف جنيه، يرد في حالة عدم التخصص.

2- سداد قيمة مصروفات التسجيل البالغة 500 جنيه، لا ترد ولا تسترد نهائيا.

على أن يكون باقي نظام السداد، وفقا للجدول التالي:

شقق جنة

1- في البداية يسدد مقدم جدية الحجز المقدر بـ80 ألف جنيه، مع إمكانية رد المبلغ في حالة عدم التخصص.

2- سداد مصروفات التسجيل، وقدرها 500 جنيه، لا ترد ولا تسترد بأي حال من الأحول.

على أن يكون باقي نظام السداد، وفقا للجدول التالي:

مواعيد التقديم لحجز وحدة سكنية

كانت وزارة الإسكان، قد أكدت في بيان سابق، أن سداد مُقدم جدية الحجز للوحدات السكنية، مع مصروفات التسجيل، إلى جانب التسجيل والتقدم، سيكون عن طريق طلب الحجز، وأيضا رفع الاستمارة والإقرار المرفقين مع كراسة الشروط، من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال الفترة من 15 فبراير الجاري، حتى يوم 8 من شهر مارس المقبل.