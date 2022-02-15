كيفية حجز شقق الإسكان المتوسط إلكترونيا.. التقديم يبدأ اليوم

بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، تلقي طلبات التقديم للحصول على شقق وحدات الإسكان المتوسط، وهو ما زادت معه عمليات البحث، عن كيفية التقديم للحصول على وحدة من تلك التي وفرتها الوزارة، وأماكن الطرح، وأسعار مقدم الوحدات وغيرها، كما يهتم الكثيرين بمعرفة طريقة الحجز.

وفي هذا الصدد، تستعرض الوطن فيما يلي طرق حجز شقق الإسكان المتوسط إلكترونيا، وفق ما ذكرته وزارة الإسكان في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك.

طريقة حجز وحدات الإسكان إلكترونيا

يتم الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان المخصص للحجز والتقديم، الذي تتيحه الوزارة لحجز الشقق المختلفة، والضغط على حجز الشقق التي تريدها، سواء «دار مصر، جنة، وسكن مصر»، ليظهر لك تسجيل دخول، وإذا لم تكن تمتلك حسابا على الموقع اضغط على تسجيل حساب جديد واكتب البيانات المطلوبة، وهي الاسم بالكامل والرقم القومي وكلمة المرور، وبذلك تكون قد سجلت حسابا على موقع الإسكان.

أماكن شقق الإسكان

انقر على تحميل كراسة الشروط، وستظهر لك تفاصيل المشروعات والأسعار وأماكن شقق الإسكان ومواصفتها، وبعد الضغط على الوحدة التي تريد حجزها ضمن المشروعات المطروحة سواء جنة أو سكن مصر أو دار مصر، سيظهر لك كيفية حساب قيمة القسط، واقرأ الشروط الخاصة بالحجز وانقر على كلمة قبول الشروط.

وبعدها عليك سداد جدية الحجز الذي يختلف وفق المشروع التي تريد الحجز به، فلابد من دفع 40 ألف جنيه في مشروع سكن مصر، ولمن يريد حجز وحدات دار مصر فعليه دفع مبلغ 60 ألف جنيه، و80 ألف جنيه للحجز في مشروع جنة.

يطلب منك الموقع الخاص بالإسكان إعادة إدخال البيانات والمعلومات الشخصية، والتي تكون عبارة عن تحديد الحالة الاجتماعية وعدد الأبناء وبيانات الزوجة، وكتابة قيمة ومصدر الدخل وجهة العمل وعنوان العمل والسكن، وصافي الدخل الشهري، واستمارة الحجز والإقرار وقسيمة الزواج، وإيصالات جدية الحجز، وبعدها اضغط على تحميل ملف الورق بصيغة الـpdf، ثم انقر على إرسال الطلب وبذلك تكون حجزت الوحدة التي تريدها ليتم الاستعلام عن المعلومات وصحتها وظهور النتيجة وفقا لما تحدده وزارة الإسكان من موعد، سواء بالقبول أو الرفض.