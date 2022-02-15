«الجندي» يطالب الأزهر بمعاقبة أحد الدعاة: سب الدين على الهواء

أعرب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عن استيائه الشديد من أحد الدعاة الذي ظهر على الفضائيات؛ لقيامه بسب الدين على الهواء، قائلًا: «ده موقف في منتهى الأسف وأنا بقوله عشان تعرفوا إننا لا ننتقد الخطاب الفني، بس وإنما بننتقد أصحاب الخطاب الدعوى أيضا، يعنى داعية وراجل عالم وأستاذ في جامعة الأزهر، وبيقول أنا راجل عالم وكبير العلماء والباحثين».

على شيخ الأزهر اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد هذا الداعية

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على قناة «دي إم سي»، أن هذا الشخص، والذي لم يذكر اسمه، لديه حالة اعتداد بالنفس كبيرة تثير الإعجاب، «ينفع يطلع يقول على الهواء كلام غريب ويسب الدين، في مقطع منتشر على السوشيال الميديا، اتكلم بلفظ اتخطى به على الدين نفسه، كلام من اللي بيقولوه في الشوارع»، مطالبًا الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، باتخاذ الإجراءات التأديبية مع هذا الداعية الذي أساء للدين ولجامعة الأزهر.

الفظاظة والغلظة تجعل الناس تترك الدعاة

وأشار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى أن الداعية أطلق ألفاظًا على الهواء «من اللى بتتقال في خناقات الشوارع»، مشيرًا إلى أن الفظاظة والغلظة، تجعل الناس تترك الدعاة، لافتا إلى أن الله سبحانه وتعالى قال لسيدنا محمد فى كتابه العزيز: «وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ».