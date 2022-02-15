الإفتاء: للرجل عدة مثل المرأة في 4 حالات «فيديو»

تعد العدة من الأمور التي فرضها الإسلام على المرأة عند الطلاق وعند وفاة زوجها، وذلك لقوله تعالي «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ»، كما أوضح القرآن الكريم عدة المطلقة في قوله تعالي: «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ»، كما حدد القرآن الكريم أيضا عدة المتوفي عنها زوجها في قوله تعالي «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»، وهناك العديد من المواضع في القرآن التي تحدثت عن عدة المرأة، ولكن هل للرجل عدة طلاق ووفاة مثل المرأة؟ سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية في بث مباشر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

عدة الرجل

وأجاب على السؤال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحًا أنه يكون للزوج عدة مثل المرأة، في أحوال بينها العلماء في أربع حالات.

4 حالات يكون للزوج عدة مثل المرأة

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الحالة الأولي التي يكون للزوج فيها عدة عندما يكون متزوجًا بأربعة زوجات ويطلق إحداهن، فيكون له عدة مثل الزوجة، ولا يجوز له أن يتزوج من زوجة أخرى حتى تنقضي عدة زوجته التي طلقها، وهي العدة المحددة لها شرعًا، وأما الحالة الثانية التي يكون فيها للزوج عدة مثل المرأة هي عندما يطلق الرجل امرأة، ويريد أن يتزوج بأختها ففي هذه الحالة لا يجوز أن يحدث الزواج حتى تنقضي عدتها.

عدة الزوج في حالة وفاة الزوجة

وأشار أمين الفتوى، إلي أن الحالتين الثالثة والرابعة التي يكون للزوج فيهما عدة مثل المرأة، عندما يطلق زوجته ليتزوج بعمتها أو خالتها، فلا يجوز أن يُتمم الزواج إلا إذا انقضت عدة زوجته التي طلقها ليتزوج عمتها أو خالتها، مضيفًا أن الزوج يجوز له أن يعتد على زوجته في حالة وفاتها وهو أمر جائز، ويكون من قبيل الوفاء للزوجة.