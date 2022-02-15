حركة تنقلات داخلية بين ضباط مديرية أمن القليوبية

أجرى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، حركة تنقلات داخلية بين الضباط بمختلف الرتب على مستوى المديرية، قبل قليل، حيث جاءت حركة التنقلات بإشراف اللواء محمد العناني، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية.

تنقلات مأموري الأقسام والمراكز

وشملت حركة التنقلات، نقل العميد إسماعيل عبدالله، من مأمور مركز قسم الخصوص إلى مأمور قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة، ونقل العقيد أحمد نصار، من إدارة الحماية المدنية بالقليوبية إلى مأمور قسم شرطة ثاني بنها، ونقل العميد إيهاب كمال، من مأمور قسم ثاني بنها، إلى رئيس قسم الأمن بالمديرية.

نواب مأموري المراكز والأقسام

كما تم نقل المقدم أحمد سالم الدقميري، مأمور قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة، إلى مأمور قسم شرطة الخصوص، والمقدم حسين الهمشري، من رئيس قسم الأمن بالمديرية إلى إدارة قوات الأمن، ونقل المقدم شادي عبدالجواد، من نائب مأمور قسم الخصوص، إلى ضابط بإدارة الحماية المدنية بالقليوبية، والمقدم سلامة رفاعي، من نائب مأمور قسم قليوب إلى نائب مأمور قسم الخصوص، والرائد شريف عبدالحق، من ضابط بإدارة قوات الأمن، إلى نائب مأمور قسم قليوب، والمقدم خالد طلبة الله، من رئيس قسم الترحيلات إلى إدارة تأمين المستشفيات.

كما شملت الحركة نقل الرائد محمد صالح، من إدارة تأمين العبور إلى ضابط بإدارة قوات الأمن، والرائد علي النواوي، من إدارة المرور إلى إدارة التدريب، والرائد هاني عبدالتواب، من إدارة تأمين العبور إلى ضابط بإدارة الأمن، والنقيب سمير السعيد، من رئيس نقطة مرصفا إلى ضابط بمركز شرطة بنها، والنقيب حسين عبدالمنعم، من ضابط بقسم الخصوص إلى ضابط بإدارة الأمن.

وتضمن الحركة أيضاً نقل النقيب بسام محمد، من ضابط بإدارة التدريب إلى ضابط بإدارة المرور، والنقيب أحمد مهدي، من ضابط بقسم ثاني شبرا الخيمة إلى رئيس نقطة مسطرد، والملازم أول مصطفى عبد الباري من ضابط بمركز بنها إلى رئيس نقطة مرصفا بمركز بنها، والملازم أول مصطفى مؤمن من ضابط بقسم العبور، إلى ضابط بقسم ثاني شبرا الخيمة.

كما تم نقل أيضًا الملازم أول عمر عادل، من ضابط قسم ثاني شبرا الخيمة إلى ضابط بقسم العبور، والملازم أول عمر حسانين من مركز شرطة كفر شكر إلى قسم أول بنها، والملازم أول عمر إبراهيم، من رئيس نقطة مسطرد إلى ضابط بقسم ثاني شبرا الخيمة.