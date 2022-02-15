وزير العدل: إنجاز قضايا تجديد الحبس عن بعد بجميع المحاكم

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجهه فور توليه مهام منصبه بالوزارة بتطوير المحاكم، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، ونتيجة الدعم الكبير من الرئيس تمكنت الوزارة من تحقيق مستهدفات خطة التطوير التي وضعتها خلال العامين الماضيين، موضحًا أنها انتهت من 98% من المحاكم المستهدف تطويرها، وهناك محاكم طُورت جزئيًا، ومحاكم جرى تطويرها بالكامل في القاهرة والإسكندرية وباقي أقاليم الجمهورية.

التقاضي الإلكتروني وصل إلى نسبة 40% وأحيانًا 60%

وأضاف «مروان»، خلال حواره مع برنامج «بالورقة والقلم» تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية «TeN»، اليوم الثلاثاء، أنه جرى تطوير آليات العمل بالمحاكم، وإتاحة إقامة الدعوى المدنية عن بعد، وهذا تطوير كبير، مع إتاحة التقاضي الإلكتروني بالكامل بالمحاكم الاقتصادية، والطعن على الأحكام عن بعد بفضل التحول الرقمي، وهذا خيار متاح بجانب الخيار التقليدي، موضحًا أن التقاضي الإلكتروني وصل إلى نسبة 40% وأحيانًا 60%، وساهم في سرعة الإنجاز والإجراءات مع توفير شاشة لتحقيق العلانية، مؤكدًا أن تجديد الحبس يجري الآن عن بعد بجميع محاكم مصر.

إنجاز القضايا الراكدة والقديمة في مقدمة أولوياتنا

وأشار وزير العدل إلى أن بعض المحاكم نجحت نجاحًا منقطع النظير في تطبيق تقنية تحويل الكلام الشفهي إلى محضر مكتوب في تسجيل محاضر جلسات تجديد الحبس الاحتياطي واستئنافه، وهناك عشرات الآلاف من الدعاوى القضائية تقدم يوميًا في المحاكم، موضحًا أن حصاد السنة القضائية قد يصل إلى نحو 15 مليون دعوى، كما أن إنجاز القضايا الراكدة والقديمة في مقدمة أولوياتهم، مردفًا: «اكتشفنا قضايا منذ عام 1952، وانتهينا منها، وحاليًا نعمل على قضايا منذ السبعينيات والثمانينيات».