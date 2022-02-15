وزير العدل: وجدنا قضايا منذ 1952 لم يبت فيها حتى الآن

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن هناك 56 ألف دعوى، تعود إلى ما قبل 2020 لم يُبت فيها، ونسعى لإنجازها في أقرب وقت ممكن، بينها 214 قضية فقط منذ عام 1952، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يهتم بقضايا الأسرة والوزارة تسعى لإنجاز الدعاوى المتأخرة قبل عام 2021، منوهًا بأن عدد القضايا المتأخرة في قضايا الأسرة حوالي 9000 قضية، لافتًا إلى أنهم ينظمون دورات تثقيفية للمأذونين للتحقق من الطلاق قبل توثيقه، وحثهم على أن يكون لهم دور مجتمعي في الإصلاح والتوفيق بين الأزواج.

إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة بتوجيه رئاسي

وأضاف «مروان»، خلال حواره في برنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، الذي يُعرض على قناة «TeN»، أن إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة كان توجيهًا رئاسيًا، وهي انجاز كبير ونقلة حضارية وتكنولوجية، موضحًا أنه جرى الانتهاء من الرسومات الهندسية، وكل جهة وهيئة قضائية حددت المساحة المطلوبة لها بالمدينة، وهذه المدينة ستكون نقلة كبيرة في التقاضي، والتعامل الإداري بين الهيئات وبعضها، ونموذجًا للتقاضي الإلكتروني والتعامل التقني، مشددًا على أن مدينة العدالة تجربة فريدة من نوعها في المنطقة.

رسالة وزير العدل لقضاة مصر

ووجه وزير العدل، رسالة لقضاة مصر، قال خلالها: «مهمتكم ثقيلة وعزمكم أكبر من هذا الثقل، وتقديركم لدى الرئيس والشعب كبير، وأنتم على وعد أن تكونوا عند حسن الظن بكم، وأنا أثق فيكم ثقة كبيرة من منطلق عملي معكم، وأتوجه لكم بالشكر ولا يوجد ما يوافيكم الشكر على مجهودكم الجبار تحية لكم جميعًا».