مستشار صحة نفسية: ثلثا مصابي كورونا يعانون بعد التعافي

قال الدكتور أحمد هارون، مستشار الصحة النفسية، إن وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، يُعد ثالث أكبر حدث هز العالم، إذ أن الفيروس شل تفكير وحركة الناس وأفقدهم الكثير من أحبابهم وثقتهم في أنفسهم وما يمكنهم تقديمه، موضحًا أن الآثار النفسية لجائحة كورونا ستمتد لفترات، إذ ظهرت في أوروبا عيادات لعلاج أعراض كورونا الممتدة، إذ أن ثلثي الحالات تبدأ معاناة نفسية بعد التعافي.

وسواس توهم المرض تتسبب فيها جائحة كورونا

أضاف «هارون»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة»، مع الإعلامية بسمة وهبة، الذي يُعرض على قناة «المحور»، أن هناك ما يعرف بوسواس توهم المرض تتسبب فيها جائحة كورونا، فعندما يشعر الشخص بثقل في ذراعه يشعر وكأنه مصابًا بجلطة، وإذا سمع عن بعض الأمراض المرضية، فإنه يشعر بها نفسيًا لكنه لا يصاب بها في الحقيقة، مؤكدًا أن المتعافي من كورونا قد يعاني من متلازمة ما بعد كورونا.

متلازمة كورونا تمتد بعد التعافي لـ3 أشهر

أشار مستشار الصحة النفسية، إلى أن أول ما يمكن أن يعاني منه هو خلل في الوظائف المعرفية مثل التذكر والإدراك وصعوبة في التركيز واستقبال المعلومات، ويمكن أن تمتد هذه المتلازمة لـ3 أشهر بعد التعافي، ومنها أيضا الإحساس بالإجهاد من أقل مجهود، موضحًا: «ممكن المتعاى يحس إنه مش هو، لا تركيزه ولا انتباهه، وبالتالي يروح يعمل فحوصات كتير وتكون النتايج إيجابية، وهناك اختلالًا في الوعي بالواقع».

الحالة النفسية هي 99.9% من أسباب تجاوز متلازمة ما بعد كورونا

تابع: «ممكن يبقى قاعد مع الناس ومش مجمع قصد الكلام ولا فاهم حاجة منهم، والمعاناة التالتة تكون عبارة عن أوجاع متعددة مثل النهجان والتحدث بصعوبة والإحساس بالعجز والكبر، وممكن شعره يقع وتركيزه وانتباهه يأثروا على شهيته، وممكن يقوم بالليل ياكل حاجات غريبة زي الحادق والحلو»، موضحًا أن الحالة النفسية هي 99.9% من أسباب تجاوز التداعيات النفسية لمتلازمة ما بعد كورونا، كما أنها تلعب دورًا كبيرًا في تجاوز التداعيات الأخرى.