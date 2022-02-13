ارتفاع حصيلة إصابات فيروس كورونا عالميا إلى 410.6 مليون حالة

ارتفعت حصيلة إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حول العالم، منذ ظهوره قبل عامين، إلى 410674556 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 5828531، بينما ارتفع مجموع حالات الشفاء إلى 330783253.

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، 56431 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، في رقم قياسي جديد للإصابات، كما سجلت 36 حالة وفاة إضافية، و288 مصابا في حالة حرجة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وفي بريطانيا، سجلت السلطات الصحية، أمس السبت، 46025 إصابة بكورونا، و167 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعوية «واس».

وقالت وزارة الصحة البريطانية في بيان، إن إجمالي الإصابات في البلاد، ارتفع إلى 18266015 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 159518 حالة وفاة.

موريتانيا تسجل حالة وفاة واحدة بـ«كورونا»

وفي موريتانيا، سجلت وزارة الصحة، 6 إصابات بالفيروس، وحالة وفاة واحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة الموريتانية في بيان، أمس السبت، إن إجمالي الإصابات بكورونا، ارتفع إلى 58563 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 972 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة الموريتانية، إلى تسجيل 65 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي الإصابت في البلاد إلى 57246 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة «الأخبار» الموريتانية.

ارتفاع إجمالي إصابات الجزائر إلى 261226 حالة

وفي الجزائر، سجلت وزارة الصحة، أمس السبت، 503 إصابات بكورونا، و12 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، إن إجمالي الإصابات بالفيروس، ارتفع إلى 261226 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 6715 حالة.

وأشارت الصحة الجزائرية، إلى تماثل 391 مريضا للشفاء، ليصل إجمالي حالات التعافي من كورونا إلى 174289حالة، وفقا لما ذكرته الإذاعة الجزائرية.

من جانبها، أعلنت «الخطوط الجوية» التونسية، عن إجراءات جديدة للوافدين لدخول الأراضي التونسي، بدءا من 15 فبراير الجاري، في إطار مكافحة كورونا.

وقالت «الجوية التونسية»، إن المسافرين الذين تتجاوز أعمارهم 18 عاما والراغبين في الدخول إلى تونس، وأنهوا جرعات التطعيم ضد الفيروس، ينبغي عليهم أن يقدموا بدءا من 15 فبراير الجاري، شهادة تثبت الحصول على كامل الجرعات.

وأضافت «الخطوط الجوية» التونسية، أنه يتعين على المسافرين الذين تزيد أعمارهم عن 6 سنوات، والذين لم يكملوا جدول التطعيم ضد الفيروس، تقديم شهادة تثبت سلبية اختبار «بي سي آر»، على ألا يتجاوز تاريخ إجرائه 48 ساعة من التسجيل، أو اختبار سريع لم يمر على إجرائه 24 ساعة عند التسجيل.

الشرطة الفرنسية تعتقل 54 سائقا شاركوا في مسيرة ضد قيود كورونا

من جانبها، اعتقلت شرطة العاصمة الفرنسية «باريس»، 54 سائقا شاركوا في مسيرة ضد قيود فيروس كورونا، في حملة «قافلة الحرية»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

واستخدمت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين قدموا بالآلاف من جميع أنحاء فرنسا، وتمكنت قوافلهم من الوصول إلى جادة الشانزليزيه في باريس.

ووجه وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر» شكره للشرطة والدرك، الذين جرى حشدهم في نهاية الأسبوع بجميع أنحاء فرنسا، ولاسيما في باريس، لضمان النظام وحرية التنقل.

وأضاف «دارمانين»، أنه جرى تحرير 337 مخالفة، وسجلت 54 حالة اعتقال في باريس، وبين المعتقلين جيروم رودريجيز، أحد أبرز ناشطي «السترات الصفراء»، والمؤيد للمواكب المعارضة للقيود الصحية، عند مشارف الرئاسة «قصر الإليزيه».

وشارك 7665 شخصا في العاصمة «باريس» في 4 تظاهرات ضد شهادة التطعيم، فيما أشارت الداخلية الفرنسية، إلى تظاهر 32100 شخص عبر أنحاء البلاد كلها.