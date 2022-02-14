رئيس «مياه أسيوط»: تجهيز عيادة ثابتة للعاملين لمواجهة فيروس كورونا

عقد اللواء أركان حرب المهندس هشام درة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في أسيوط والوادي الجديد، الاجتماع الأول للجنة الوقائية هذا العام للتأكيد على كيفية مواجهة تحديات تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد وآثاره السلبية على كافة الأصعدة.

الالتزام بكافة المهمات الوقائية

وقال «درة» خلال الاجتماع، إنه في إطار الخطة الاستراتيجية للشركة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وبشأن تدابير الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكان العمل، يرجى مراعاة ضرورة الالتزام بكل المهمات الوقائية والتي حرصت الشركة على توفيرها من توزيع مهمات وقائية للعاملين بالشركة من بخاخات كحول، وكمامات، وواقي وجه، وقفازات للصفوف الأمامية من أبناء الشركة المحصلين، والقراء، ومراقبي الأمن، والمهندسين القائمين على متابعة المشروعات بمواقع العمل.

وناقش مسؤولو اللجنة الوقائية أنه تم التعاقد مع عدد من معامل التحاليل الطبية ومراكز الأشعة فضلاً عن تجهيز عيادة ثابتة تعمل بورديتين للعاملين بالشركة مع توفير عدة تخصصات من الأطباء، هذا بجانب توفير اللقاحات لأبناء الشركة العاملين بالتنسيق مع مديرية الصحة والطب الوقائي بأسيوط.

متابعة النشرات الدورية من الشركة القابضة ووزارة الصحة المصرية

وطالب «درة»، أعضاء اللجنة الوقائية بالشركة بضرورة القيام بالمهام الموكلة للجنة على أكمل وجه من متابعة النشرات الدورية من الشركة القابضة ووزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية WHO والتعليمات الاحترازية المستجدة، وتكثيف الدعاية التوعوية فيما يخص الجائحة والإجراءات الاحترازية.

وشدد على متابعة أهم تطورات الأمصال عالمياً والتنسيق مع مديرية الصحة بأسيوط والطب الوقائي لتوفير ما يلزم أبناء الشركة من لقاحات، ومدى جاهزية الشركة للمشاركة المجتمعية والمؤسسية في أي اصطفافات تجهيزية لمجابهة الجائحة؛ آملين من المولى عز وجل الخروج بسلام من تلك الأزمة.