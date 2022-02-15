مدير الأزهر للفتوى الإلكترونية: «الكد والسعاية» يحفظ حق المرأة المالي

قال الدكتور أسامة الحديدي، المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن مطالب الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بإعادة العمل بمبدأ الكد والسعاية، يأتي من أجل تقدير جهد المرأة، التي تساعد زوجها في زيادة ثروته، موضحا أن بعض الأفراد يجحدون هذا الحق للمرأة، عند وجود خلافات زوجية، مشيرا إلى أن شيخ الأزهر، أكد ضرورة وجود ذمة مالية مستقلة، بعيدا عن الحب والمودة بين الزوجين.

توصيات مؤتمر الأزهر لحفظ حق الزوجة

أضاف «الحديدي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، اليوم، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن مساعدة الزوجة بجوار زوجها، يجبر الزوج على إكرامها، لافتا إلى أن الزوج إذا رحل ولم تستطيع الزوجة أن تثبت تحويلها أموال له، جاء ضمن مناقشة في مؤتمر نظمه الأزهر الشريف، إذ يجرِ تعويض الزوجة ماليا، لأنها ساهمت في زيادة ثروة الزوج.

التشريع سيكون له دور كبير في الحفاظ على نصيب الزوجة في المال

أوضح المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن التشريع سيكون له دور كبير في حسم هذا الأمر، وكذلك المجالس العرفية، مشيرا إلى أنه يجرِ عرض قضايا كثيرة على الأزهر، تحاول الزوجة الحصول على حقها، ضمن مبدأ الكد والسعاية، موضحا أن النبي محمد ومن بعده، كان يطبق هذا المبدأ، وطلب النبي الاستوصاء خيرا بالنساء.