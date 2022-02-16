ابدأ مشروعك بأبسط الإمكانيات والأرباح مذهلة.. «صناعة الكليم من مخلفات المصانع»

كشفت دراسة صادرة عن جهاز تنمية المشروعات، عن وصول صافي ربح مشروع صناعة الكليم من مخلفات مصانع الملابس إلى أكثر 20,3 ألف جنيه جنيه بنهاية العام الأول، فيما تقترب من 28 ألف جنيه بنهاية العام الخامس للنشاط، بجانب أنَّه صديق للبيئة ويوفر فرص عمل للباحثين عن مصدر للدخل.

وأضافت دراسة الجدوى المعدة من الجهاز، أنَّ حجم المبيعات المتوقعة للعام الأول حوالي 176,4 ألف جنيه، مقارنة بـ 252 ألف جنيه إيرادات بنهاية العام الخامس للنشاط، ليغطي المشروع إجمالي التكاليف خلال عامين كمتوسط فترة استرداد.

مميزات مشروع «صناعة الكليم»

أشارت الدراسة إلى مميزات مشروع «صناعة الكليم» من قصر دورة الإنتاج وانخفاض التكاليف، حيث لا تتجاوز الاستثمارات الكلية للمشروع 63,7 ألف جنيه، بالإضافة إلى توافر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والتي يمكن توفيرها من مخلفات مصانع الملابس والغزل والنسيج.

كما أوضحت إمكانية حصول صاحب النشاط على قرض بضمان المشروع، تصل قيمته إلى 21 ألف جنيه في البداية، والسداد على أقساط من الإيرادات طوال السنوات الأولى للتشغيل لمدد تصل إلى خمس سنوات.

أفاد «تنمية المشروعات»، أنَّ من ضمن مميزات المشروع، قلة عدد الأيدي العاملة التي لا تتجاوز 5 أفراد كما أنَّه لا يشترط أن تكون ماهرة في البداية، بجانب بساطة الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل، ورخصها وتوافرها.

وتابع الجهاز في دراسته، أنَّ تشغيل المشروع خلال السنوات الخمس الأولى لا يحتاج سوى لـ «نول، ومكوك يدوي بملحقاته، وماكينة تعبئة ملف المكوك، ومقص يدوي، ومنضدة»، بالإضافة إلى أنَّ الخامات لن تتعدى: خيط سده، وخامات تعبئة وتغليف، وأقمشة يمكن توفيرها من مخلفات المصانع ما يجعل النشاط صديق للبيئة.

كما أوصى في ختام دراسة الجدوى، بضرورة دراسة السوق قبل بدء عملية الإنتاج، ومعرفة أفضل منافذ لتسويق المنتجات، والوقوف على مدى احتياجات السوق المحلي، والتجديد في المنتج ومراعاة التنويع وتنسيق الألوان والجودة والبيع بأسعار تنافسية.