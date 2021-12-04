وزير قطاع الأعمال: 21 مليار جنيه لتطوير الغزل والنسيج..7 منها للإنشاءات

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج نجحت أن تضاعف الطاقة الإنتاجية بالنسبة للبذور والأقمشة والملابس 5 أضعاف، كما جرى إنشاء منظومة إدارية جديدة، ودمج 22 شركة غزل ونسيج في 8 شركات، لتركز الشركات في الإنتاج، أما في التسويق والبيع تم إنشاء شركة خاصة له، موضحًا أن البراند الجديد سيكون لكل منتجات الغزل والنسيج باسم «نت» وتم تسجيله في 14 دولة بالعالم.

نتوقع مع أبريل بدء تركيب الماكينات القادمة من أوروبا

وأضاف «توفيق»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أنه تم تخصيص 21 مليار جنيه لتطوير لغزل والنسيج خصص 7 مليارات منها للإنشاءات، «نتوقع مع أبريل بدء تركيب الماكينات القادمة من أوروبا، وعلى نهاية السنة يبدأ التشغيل التجريبي للمصانع كلها، والتسويق في مارس داخل البلاد ثم خارج البلاد في الربع الثاني والثالث من العام».

القطن ارتفع سعره من ألفين جنيه لـ5 آلاف و5.5 ألف هذا العام

وأكد أن وزارة قطاع الأعمال عملت بالتعاون مع وزارة الزراعة والتجارة، ليحصل المزارع على أقصى استفادة، ومن المهم أن تحكم تجارة الأقطان لاستدامة الزراعة، و على مدار 3 سنين تم تحسين منظومة التجارة، منوها إلى أن 513 مليون دولار هو حجم صادرات القطن المصري في الفترة الماضية، كما أن القطن ارتفع سعره من ألفين جنيه لـ5 آلاف و5.5 ألف هذا العام «للأسف ما زلنا نصدر قطن خام، نأمل في ظرف سنتين تكون الصادرات كلها ملابس جاهزة ومنسوجات».