محافظ البحيرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 76%

اعتمد اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة، نتيجة الفصل الدراسي الأول يناير 2021-2022 لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) لمحافظة البحيرة بنسبة نجاح 76% حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين 115826 طالبا وطالبة حضر منهم 115269 طالبا وطالبة ونجح منهم 87477 طالبا وطالبة.

كما اعتمد أمنة نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 99%، حيث بلغ إجمالى عدد المتقدمين 4566 طالباً وطالبة، حضر منهم ونجح منهم4451 طالباً وطالبة .

وفي ذات الصدد اعتمد الشهادة الإعدادية لطلاب التربية الخاصة والبالغ عددهم 37 طالبا وطالبة حضر منهم 36 طالبا وطالبة ونجح منهم 36 بنسبة نجاح 100%.

«أمنة» يهنئ الطلاب

ويتقدم اللواء هشام أمنة - محافظ البحيرة، ويوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، لأبنائنا الطلاب بخالص التهنئة، متمنين لهم دوام التفوق والنجاح، وسيتم بعد قليل رفع النتيجة على البوابة الإلكترونية للمحافظة محافظ البحيرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول لامتحانات الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 76%.