الفرحة تزين وجوه طلاب الشهادة الإعدادية في البحيرة عقب امتحان الهندسة (فيديو)

سادت حالة من الفرح بين طلاب الشهادة الإعدادية، في محافظة البحيرة عقب الانتهاء من أداء امتحان مادة الهندسة اليوم الاثنين، حيث عبر الطلاب عن رضاهم حول الامتحانات، مشيرين أن الأسئلة كانت في مستوى الطالب المتوسط.

وفي نفس السياق، قد خيم الحزن والبكاء على طلاب مدارس البحيرة، أمس الأحد، عقب امتحان اللغة الإنجليزية، حيث أشار الطلاب أنه تضمن العديد من النقاط الصعبة والتي تفوق مستوى الطلاب، مضيفين أن معظم الأسئلة كانت خارج إطار المنهج المخصص لهم.

التشديد على الإجراءات الاحترازية

وتفقد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إدارتي المحمودية والرحمانية، لتفقد سير الامتحانات والوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس.

كما تابع وكيل وزارة التربية والتعليم الالتزام بالإجراءات الاحترازية من تطهير وتعقيم مقار اللجان ومراعاة المسافات البينية وارتداء الكمامات الطبية وتحقيق التباعد الاجتماعي داخل اللجان، ومتابعة أداء الطلاب داخل اللجان، مشددًا على الالتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات.

منع دخول الطلاب والمعلمين بالهواتف المحمولة

وأكد الديب، على منع خول الطلاب والمعلمين إلى مقرات اللجان بالهواتف المحمولة والتصدي لجميع حالات الغش ومنع الإخلال بالعملية التعليمية حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية منعقدة داخل مديرية التربية والتعليم وربطها بغرف العمليات الفرعية داخل الإدارات التعليمية بمختلف المدن والمراكز لتلقي شكاوى الطلاب وسرعة حلها.

وقام اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة بجولة تفقدية أول أيام الشهادة الإعدادية لعدد من مدارس المحافظة لمتابعة سير الامتحانات، مشددا على توفير كافة سبل الراحة للطلاب والطالبات.