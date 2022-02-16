كيس بطاطس فاسد وراء تسمم 4 أطفال بقرية في الصف

تعرض 4 أطفال أشقاء بحالة إعياء عقب تناولهم بطاطس عثروا على الكيس الخاص بها مفتوحا أسفل السرير، كانوا اشتروه منذ فترة، بقرية الأقواز في الصف جنوب محافظة الجيزة، وتم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم من حالة التسمم التي أصيبوا بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقى اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا يفيد بإصابة 4 أطفال أشقاء بحالة تسمم، في قرية الأقواز بالصف، ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين للمقدم محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف، أن الأطفال تناولوا كيس بطاطس عثروا عليه مفتوحا أسفل سرير غرفتهم، وتبين أنهم اشتروه منذ فترة، وأصبح غير صالح للاستهلاك الآدمي، مما أسفر عن إصابتهم بالتسمم.

عدم وجود شبهة جنائية

استمع رجال المباحث بإشراف اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، لأقوال والد ووالدة الأطفال، وأكدوا عدم وجود شبهة جنائية، وأن سبب إصابتهم بالتسمم تناولهم كيس البطاطس الملوثة، فحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين،وتولت التحقيق.