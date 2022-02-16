وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي «سيناء - 6»

شهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي المشترك ذو مستويين «سيناء - 6»، الذي تنفذه الأفرع الرئيسية وإدارة الحرب الإلكترونية، ويستمر لعدة أيام في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي للأفرع الرئيسية وأجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وتضمن المشروع عرض تقارير القادة من مختلف التخصصات، بما يضمن تنفيذ المهام المخططة بكل دقة، وظهر خلال المشروع مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من جاهزية واستعداد لتنفيذ المهام التي توكل إليها، فضلا عن المهارة في استخدام أحدث وسائل السيطرة والتعاون أثناء مراحل المشروع.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة، تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لرجال القوات المسلحة، وتقديره لما يبذلونه من جهود وتضحيات لحماية الأمن القومي المصري على الاتجاهات الاستراتيجية كافة.

كما ناقش عددا من القادة المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذهم لمهامهم، والتعامل الأمثل لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة المشروع وفقا لتخصصاتهم المختلفة، مشيدا بالأداء المتميز الذي وصلت إليه هيئات القيادة على المستويات كافة.

وأكد أنّ القوات المسلحة قادرة على تأمين حدود الدولة والدفاع عن أمن مصر القومي، بما تملكه من منظومة تسليح متطورة في التخصصات كافة، وطالبهم بالحفاظ على جاهزيتهم لمواجهة ما يوكل إليهم من مهام لحماية أرض مصر الغالية.