«سعفان» يكلف مكتب التمثيل العمالي بصرف معاش ورثة مصري توفي بإيطاليا

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية بميلانو ببحث طلب ورثة المواطن المصري «ي.م.ح»، من محافظة الإسكندرية المتوفي بإيطاليا، والتواصل مع هيئة التأمينات والمعاشات الإيطالية لمعرفة مستحقاته التأمينية لدى الهيئة «الأنبس»، وآليات الحصول عليها.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إنّ الوزير تلقى تقريرًا من الملحق العمالي الدكتور محمود حمزاوي رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو، أشار فيه إلي أنه تحرك على الفور وتواصل مع هيئة التأمينات والمعاشات الإيطالية «الأنبس»، لبحث المستحقات التأمينية لورثة المتوفي، وتبين أنّه كان يحصل بالفعل على المعاش التقاعدي، وبالتالي يجوز لهم التقدم بطلب للحصول على معاش الورثة.

وقام الملحق العمالي بميلانو بالتواصل مع ورثة المتوفي وتم إرشادهم إلى الأوراق والمستندات المطلوبة لذلك، وآلية التقديم للحصول على المعاش.