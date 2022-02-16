التأمينات الاجتماعية: 13 مستندا مطلوبا إذا أصيب المؤمَّن عليه بحادث طريق

شددت التأمينات الاجتماعية على أصحاب الأعمال بضرورة إخطارها بأي إصابة تقع بين أي عامل، وذلك فى وقتها، سواء كانت الإصابة نتيجة حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه إلى العمل أو عودته منه، أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه، مؤكدة أنه وفي حالة عدم الإبلاغ من قبل صاحب العمل يمكن للمؤمن عليه إخطار الهيئة.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية على موقعها الرسمى، أن هناك العديد من المستندات المطلوبة فى حالة الإصابة بحادث طريق أثناء ذهابه أو عودته من العمل كالتالى :

المستندات المطلوبة للإصابة نتيجة حادث طريق

- على المؤمن عليه الذى تعرض لحادث طريق أن يقوم بتقديم مستند يفيد بوقوع الإصابة ، بشرط أن يكون معتمد ومختوم ، وذلك وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 .

- فى حالة وقوع الإصابة خارج نطاق العمل، يقوم المؤمن عليه بتقديم محضر شرطة للحادث الطريق الذى تعرض له المؤمن عليه، وكذلك صورة مختومة بخاتم شعار الجمهورية .

- تقديم تقرير طبي صادر من الهيئة العامة للتأمين الصحي ويكون تقرير أولى ، موضحا به ساعة وتاريخ أول زيارة للمستشفى .

- يقوم المؤمن عليه بتقديم التقرير الطبى الصادر فور وقوع الإصابة.

- وفقا لنص قانون التأمينات يتم تقديم تقرير إداري معتمد ومختوم موضحا به طريق العمل للمصاب .

تفاصيل التحقيق الإدارى لإصابة المؤمن عليه

- وفقا لقانون التأمينات الإجتماعية ، يقوم المؤمن عليه ، بتسليم محضر تحقيق إدارى، يتم من خلال السلطة المختصة فى جهة العمل أو لدى صاحب العمل، فى حالة إذا كان الحادث فى مقر العمل ، على أن يتم بالتحقيق مايلى :

- يوضح بالتحقيق رأى جهة التحقيق وتاريخ وساعة إصابة العامل المؤمن عليه .

- فى حالة اذا كانت تسمح حالة المصاب بإبداء قوله يتم توضيح أقوال المصاب .

- وفقا لنص قانون التأمينات ، إذا وقع الحادث داخل دائرة العمل يتم الإستعانة بأقوال صاحب العمل أو مندوبه .

- الاستعانة بأقوال الشهود فى حالة تواجدهم .

- الظروف التى وقعت فيها الحادثه بالتفصيل.

- تقرير يفيد بتفاصيل الحادث واذا كان عمدا أو نتيجة سلوك فاحش من جانب العامل المصاب.

- بيان معتمد من قرار التكليف للمصاب فى حاله إصابته أثناء توجهه إلى مأموريه مصلحية خارج دائرة العمل.