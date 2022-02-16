مد فترة التقديم للجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني حتى 22 فبراير المقبل

أعلنت الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني، عن مد فترة التقديم للجامعة حتي يوم 22 من الشهر الجاري للطلاب الراغبين فى الدراسة بكليات الجامعة خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي2021 – 2022، بحد أدنى 55% لكلية إدارة الأعمال و65% لكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات طبقاَ للشروط التي أعلنها مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

55 %لكلية إدارة الأعمال و65% لكلية الحاسبات

وأعلن الأستاذ الدكتور هشام عبد السلام، رئيس الجامعة، عن أماكن شاغرة بكليات «الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، إدارة الأعمال والدراسات التجارية»، موضحاً أنّ الشهادة التي تمنحها الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية هي شهادة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات ومعادلة لما تمنحه الجامعات المصرية في الدرجات الأكاديمية المناظرة.

تعرف على الأوراق المطلوبة

وأضاف أنّ كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات تمنح درجة البكالوريوس في مجال الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، حيث يدرس الطالب التخصص العام والرئيسي لتكنولوجيا المعلومات وتوفر أيضًا الجامعة برنامج ماجستير هندسة البرمجيات.

ولفت إلى أنّ كلية إدارة أعمال والدراسات التجارية، يدرس فيها الطالب الإدارة كتخصص رئيسي، ويختار أيٍ من التخصصات الفرعية هي «التسويق، المحاسبة، التمويل، الاستثمار، التجارة الإلكترونية، ونظم المعلومات الإدارية».

وأوضح «عبد السلام»، أنه بالنسبة للطلاب الجدد يجب عليهم التقدم عن طريق الموقع الإلكتروني لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية، مشيراً إلى أنّ الطلاب المحولين من جامعات أخرى وكذلك الطلاب الوافدين غير المصريين، عليهم التقدم مباشرة للجامعة.

يُذكر أن الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني تحولت إلى جامعة أهلية، وذلك بقرار رئيس الجمهورية رقم 71 لعام 2018، من أجل المساهمة في الارتقاء بجودة التعليم العالي، وتقديم خدمات تعليمية لجميع المحافظات بمستوى عال للغاية، وبتكلفة مجتمعية مناسبة.